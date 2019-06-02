【歐聯決賽】利物浦2球破熱刺捧盃　高普首度決賽報捷

由熱刺及利物浦上演的全英超歐聯決賽，熱刺在開賽不消2分鐘由沙拿的12碼開紀錄，熱刺在及後時間不斷希望扳平，但亦無功而還，奧歷治在完場前攻入奠勝一球，以2：0擊敗熱刺，第6度奪得歐聯冠軍。

連續兩年打入歐聯決賽的利物浦，與首度躋身決賽的熱刺，上演全英超對碰，爭奪歐聯錦標。兩軍在開賽前為剛去世的西班牙名將雷恩斯默哀1分鐘，他的前隊友摩蘭奴狀甚傷感。

在開賽26秒，施素高在禁區內犯手球，被罰12碼。（網上圖片）

利物浦VS熱刺上半場圖輯（按圖放大）

+ 5 + 4 + 3

開賽僅26秒，沙迪奧文尼在禁區內省中施素高的手部，斯洛文尼亞球證隨即吹罰12碼，由沙拿主射中鵠，開賽2分鐘先拔頭籌。落後一球的熱刺，多數攻勢亦落在前線主力孫興慜身上，該名韓國球員嘗試數次個人突破，望撕破紅軍防線無功而還。相反，利物浦的右閘阿歷山大阿諾特在16分鐘一記冷箭，僅僅柱邊出界，及後因有女球迷闖入球場，球賽稍稍延遲。

左閘羅拔臣亦在上半場末段推順抽射，熱刺隊長洛里斯一手撲出。及後，迪利阿里在左路一次反擊，欲傳給入楔的孫興慜，被紅軍後防瓦解。在上半場補時階段，艾歷臣在禁區頂起腳抽射，但未能射中目標，利物浦在上半場領先1球進入更衣室。

沙拿主射12碼得手，開賽2分鐘便開紀錄。（路透社）

下半場重開後熱刺壓得更前，哈利卡尼及捷比亞分別在兩邊傳中，未有隊友在禁區內接應。及後，捷比亞欲快開罰球，孫興慜在禁區內接應，但越位在先。利物浦的左右二閘羅拔臣與阿諾特的傳中質素甚高，羅拔臣的一記靚絕傳中，幸洛里斯先到一步沒收。

兩軍在下半場分別作出調動，占士米拿及奧歷治入替，而占士米拿其後在禁區頂左腳抽射，僅僅柱邊出界。上仗連中三元助熱刺反勝晉級的盧卡斯莫拉，中段入替增強攻力。孫興慜及後冀以速度突破，惜未能壓過雲迪積克。熱刺的攻勢逐漸入肉，迪利阿里的頭槌無功而還，及後孫興慜的勁射及盧卡斯莫拉的快射，皆被艾利臣撲出。久攻不下的熱刺，反被「福星」奧歷治攻入奠勝一球，結果紅軍以2：0擊敗熱刺，第6度奪得歐聯冠軍，亦是高普生涯七次入決賽中，首度獲勝。

利物浦2︰0熱刺下半場圖輯（按圖放大）

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孫興慜全場多次突破，亦未能為熱刺製造入球。（路透社）

艾利臣在下半場救出不少熱刺的攻門。（路透社）