【歐聯決賽】摩蘭奴喜中帶悲　利物浦登頂同時哀亡友雷恩斯

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西班牙球員雷恩斯（José Antonio Reyes Calderó）車禍逝世，享年35歲。他的前西維爾隊友艾拔圖摩蘭奴於歐聯決賽未有為利物浦上陣，但利物浦捧盃時，他特意穿上紀念雷恩斯的上衣，並在衣服印上我愛你，兄弟（TE QUIERO HERMANO）。

西班牙翼鋒雷恩斯經歷阿仙奴、皇馬、馬體會後，於2012年重返母會西維爾，與今場利物浦後備艾拔圖摩蘭奴當了兩季隊友，無奈他昨晚因車禍而去世，匆匆走過35年人生。歐聯決賽賽前兩軍為雷恩斯默哀時，鏡頭所見摩蘭奴眼有淚光。

艾拔圖摩蘭奴在默哀時眼泛淚光。（網上截圖）

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雷恩斯逝世成為歐聯決賽前球壇最大消息，摩蘭奴在短短幾小時內特製紀念亡友的上衣。他未有上陣，不過在利物浦捧盃時，只有他一人不是穿上紅色衫。他穿上白色上衣，胸口印上二人一同捧起歐霸盃的合照，更寫上「我愛你，兄弟（TE QUIERO HERMANO）」，以冠軍悼念雷恩斯。

艾拔圖摩蘭奴在賽前更新社交網站，懷念亡友雷恩斯。（IG圖片）

利物浦捧盃時，只有艾拔圖摩蘭奴沒有穿紅色衫。

艾拔圖摩蘭奴以歐聯冠軍送別雷恩斯。（網上圖片）

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