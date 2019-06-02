【歐聯決賽】兩大前英超領隊同場評述　雲格半場神預測

摩連奴（Jose Mourinho）與雲格（Arsène Wenger）再度同場！這兩位前英超著名領隊，由球場轉戰電視台，齊齊為半島電視台體育頻道歐聯決賽直播擔任嘉賓。 這對「球場歡喜冤家」一起於英超執教時，經常針鋒相對。今次聯手合作評述，自然成為外界焦點。直播時他們當然沒有在觀眾面前互相攻擊，反而如像老朋友相遇般，分析時頗有默契。

不少香港電視台亦有轉播半島電視台體育頻道訊號，相信球迷亦有看到雲格與摩連奴同場評述的「奇景」。其實他們在直播開始前已經開始「密密斟」，看來雙方放下領隊身份，早已沒有積怨。

兩人領隊時代最劇烈的一次衝突，當然要數到2014-15球季車路士主場迎戰阿仙奴，雲格在接近完場時推撞摩連奴。（網上圖片）

摩連奴、雲加 賽前「密密斟」

Friends Reunited 🤝👀



Nothing to see here, just Jose Mourinho & Arsene Wenger chatting like old friends IN THE SAME STUDIO! 🔥🔥



Not long now to hear their thoughts on the Champions League final:



🕗 20:30 Mecca

📺 HD1 (English only audio option available)



Unmissable TV 🙌 pic.twitter.com/fFktrKoRf6 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 1, 2019

賽前當雲格收到雙方正選陣容時，已經提出個人預測：「熱刺今場將會在防守出現問題。」開賽約30秒熱刺防中穆沙施素高（Moussa Sissoko）於禁區內犯手球；另外，雲格在半場休息時再分析，指下半場利物浦會再入一球，結果87分鐘奧歷治（Divock Origi）在窄位射遠柱為紅軍奠勝。雲格直播時兩次預言皆應驗，果然是一代名帥，對足球了解獨到。

另外，曾在2004至06年效力阿仙奴的西班牙名將雷恩斯（José Antonio Reyes），昨日於西班牙遇上車禍喪生，終年35歲。雲格於大氣電波上公開悼念愛徒，「這件事絕對會令所有人傷心，我在此向雷恩斯及他的家人致上我的敬意。」

雲格​公開悼念雷耶斯

Arsene Wenger pays tribute to his former player José Antonio Reyes, who tragically died in a car crash earlier today.



Rest in peace, José ♥️ pic.twitter.com/NrQVITGiLh — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 1, 2019

比賽完結後，節目主持人問及他們未來去向，兩人均拒絕回答，而雲格更直言現在不知道該做什麼。

5年前，雲格曾與摩連奴起衝突