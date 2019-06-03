【雷恩斯逝世】出殯前靈柩移放母會　拉莫斯：永遠懷念他的笑容

日前車禍喪生的西班牙翼鋒雷恩斯（Jose Antonio Reyes），靈柩於周日移放在其母會西維爾主場比斯桑球場（Estadio Ramón Sánchez Pizjuán），一眾球壇人物包括西維爾隊友沙治奧拉莫斯、皇馬前隊長魯爾等前來弔唁。

雷恩斯靈柩於周日安放在西維爾比斯桑球場，不少球圈人士，包括兩名前隊友：同屬西維爾出身的沙治奧拉莫斯，以及皇馬和國家隊並肩作戰的魯爾都前來弔唁，其他出席的人士還有皇家馬德里會長佩雷斯、西維爾隊長捷西斯拿華斯及巴西球員雷沙奧等。

雷恩斯靈柩於周日安放在西維爾比斯桑球場。（視覺中國）

西維爾主場設置小型靈堂，讓來賓向雷恩斯弔唁。（視覺中國）

其中同樣為西維爾青訓出身的皇馬球員沙治奧拉莫斯，重返母會悼念故友時悲從中來，表示難忘雷恩斯的笑容。拉莫斯表示：「說到雷恩斯總是關於開心，他那笑容最值得懷念。」

拉莫斯說時神情哀傷，他續表示：「雷恩斯的才華與生俱來，難以被比擬。他總是愛說笑，難題從來影響不了他，因為他總是以笑回應。我們都彼此尊重及重情意，與至親道別誠然甚艱難。」

魯爾在弔唁雷恩斯後一臉哀傷。（視覺中國）

不過，前西班牙國腳門將簡尼沙利斯日前指雷恩斯超速駕駛而肇禍，不應被英雄式厚待的一番言論卻惹來軒然大波。簡尼沙利斯其後澄清指，超速駕駛是不該，但雷恩斯的足球事業才是值得獲英雄式厚葬的。簡尼沙利斯指尊重所有人言論自由，包括攻擊他的，並表示：「無疑雷耶斯不值得被視為英雄，但我還是為死者的靈魂禱告。」

雷恩斯靈柩上放有其兒時照片。（視覺中國）

據報道，前阿仙奴球星雷恩斯的靈柩周日晚上會運到烏特雷拉市政廳，其喪禮會於當地時間周一上午在聖瑪利亞教堂舉行。