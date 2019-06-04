【雷恩斯逝世】小雷恩斯跟隨父親步伐　即將轉投皇馬青年軍

即時體育
撰文：
最後更新日期：

西班牙名將雷恩斯在上周六（1日）因車禍離世，享年35歲，這個消息震驚整個球圈。生前曾效力皇馬的雷恩斯，他的兒子在來季亦將追隨父親的步伐，即將成為皇家馬德里的青年軍。

西班牙著名的傳媒人蘇里亞表示，皇馬會長佩雷斯將會照顧雷恩斯之子直至成年。

雷恩斯生前育有一子兩女，他與前女友Ana Lopez所生的兒子，今年11歲，與父親同樣喜愛足球，亦開始了球員的生涯。小雷恩斯是雷加利斯青年軍的一員，亦為球隊在今年奪得西班牙國家錦標賽冠軍，而他亦榮膺賽事的神射手，足球天分盡得父親真傳。原來皇馬在雷恩斯去世前，皇馬已與他簽約，小雷恩斯將跟隨父親的步伐。

小雷恩斯現時效力雷加利斯，亦為球隊取得不少獎項。（Instagram截圖）

+8
+7
+6
【雷恩斯逝世】出殯前靈柩移放母會　拉莫斯：永遠懷念他的笑容
【歐聯決賽】摩蘭奴喜中帶悲　利物浦登頂同時哀亡友雷恩斯
【雷恩斯逝世】法比加斯感動發文悼好友　球圈人士紛懷念雷恩斯

西班牙的傳媒人蘇里亞（Cristóbal Soria）在當地電台節目中透露，皇馬會長佩雷斯將照顧小雷恩斯直至成年，「小雷恩斯來季即將轉投，而皇馬佩雷斯會長在雷恩斯的葬禮上表示，一天他還在皇馬中，他亦不會讓小雷恩斯有任何麻煩，照顧他直至成年，他是個十分偉大的舉動。」

皇馬會長佩雷斯表示會盡力照顧小雷恩斯。（Instagram截圖）

【雷恩斯逝世】投阿仙奴助西維爾解財困　家人相伴未解思鄉病
【足球】阿仙奴名宿雷恩斯車禍離世　曾5奪歐霸盃史上第一人

年紀輕輕的小雷恩斯，面對父親突然離世，當然難以接受，而他亦在個人Instagram上發文，表示對爸爸的愛意，「當日你一如以往給予我意見，但如今你已不會再回來，這對我是十分難過的日子，我會一世以你為榮。雖然我們未有太多時間一起相處，但只有我倆才知道大家互相的愛有多深，我知道你會在天堂繼續看顧着我，我永遠也不會忘記你。另外，我亦要感謝一眾向我送上關心的人。」

小雷恩斯在個人Instagram上發文，悼念自己剛離世的父親。（Instagram截圖）

小雷恩斯與拉莫斯合照。（Instagram截圖）

【西甲】華拉度列七將涉打假波　上、下半場送禮造就華倫西亞贏波
【西甲】失明球迷生前堅持入場觀戰　華倫西亞建雕像紀念
【西甲】巴塞來季球衣棄直間　克羅地亞Twitter︰拿傑迪錫必喜歡
【西甲】拉莫斯開記招澄清離隊傳聞　冀一直為皇馬效力
【西甲】皇馬隊長拉莫斯欲轉戰中超　會長佩雷斯：沒可能
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。