【雷恩斯逝世】小雷恩斯跟隨父親步伐　即將轉投皇馬青年軍

西班牙名將雷恩斯在上周六（1日）因車禍離世，享年35歲，這個消息震驚整個球圈。生前曾效力皇馬的雷恩斯，他的兒子在來季亦將追隨父親的步伐，即將成為皇家馬德里的青年軍。 西班牙著名的傳媒人蘇里亞表示，皇馬會長佩雷斯將會照顧雷恩斯之子直至成年。

雷恩斯生前育有一子兩女，他與前女友Ana Lopez所生的兒子，今年11歲，與父親同樣喜愛足球，亦開始了球員的生涯。小雷恩斯是雷加利斯青年軍的一員，亦為球隊在今年奪得西班牙國家錦標賽冠軍，而他亦榮膺賽事的神射手，足球天分盡得父親真傳。原來皇馬在雷恩斯去世前，皇馬已與他簽約，小雷恩斯將跟隨父親的步伐。

小雷恩斯現時效力雷加利斯，亦為球隊取得不少獎項。（Instagram截圖）

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西班牙的傳媒人蘇里亞（Cristóbal Soria）在當地電台節目中透露，皇馬會長佩雷斯將照顧小雷恩斯直至成年，「小雷恩斯來季即將轉投，而皇馬佩雷斯會長在雷恩斯的葬禮上表示，一天他還在皇馬中，他亦不會讓小雷恩斯有任何麻煩，照顧他直至成年，他是個十分偉大的舉動。」

皇馬會長佩雷斯表示會盡力照顧小雷恩斯。（Instagram截圖）

"Florentino Pérez me dijo que se hará cargo del hijo de Reyes hasta los 18 años". Las palabras de @cristobalsoria en #ChiringuitoReyes pic.twitter.com/KE3gmrxscw — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 3, 2019

年紀輕輕的小雷恩斯，面對父親突然離世，當然難以接受，而他亦在個人Instagram上發文，表示對爸爸的愛意，「當日你一如以往給予我意見，但如今你已不會再回來，這對我是十分難過的日子，我會一世以你為榮。雖然我們未有太多時間一起相處，但只有我倆才知道大家互相的愛有多深，我知道你會在天堂繼續看顧着我，我永遠也不會忘記你。另外，我亦要感謝一眾向我送上關心的人。」

小雷恩斯在個人Instagram上發文，悼念自己剛離世的父親。（Instagram截圖）