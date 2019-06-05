【轉會】皇馬落實今夏第3簽　6500萬歐元收購盧卡祖域

皇家馬德里經過一個失望的球季後，今夏努力增兵，昨日宣布從法蘭克福簽入塞爾維亞射手盧卡祖域，雙方簽約6年；據報轉會費高達6500萬歐元，盧卡祖域的身價在短短兩個月內升值近10倍！

皇馬在當地時間昨日（6月4日）透過官網宣布，與德甲的法蘭克福就轉會達成協議，待盧卡祖域（Luka Jovic）通過體測後，交易便正式落實，皇馬會跟盧卡祖域簽約6年至2025年夏天。據英國《衛報》透露，盧卡祖域的基本轉會費已達6500萬歐元。

皇馬在官網宣布簽入盧卡祖域。（皇馬官網截圖）

盧卡祖域今季在德甲大放異彩，故獲皇馬青睞。（Getty Images）

皇馬在官網盛讚21歲的盧卡祖域是今季歐洲球壇其中一名最矚目的新星，形容他充滿力量，技術穩定，而且左右腳的腳下工夫俱佳。盧卡祖域自2017年起由賓菲加外借法蘭克福，今季表現突飛猛進，為球隊48次上陣攻入27球，其中德甲入10球並交出5次助攻，而在歐霸盃則入10球，領球隊打入4強。

盧卡祖域還帶領法蘭克福打入歐霸盃4強。（Getty Images）

盧卡祖域是一位把握力很強的射手，今年只有21歲。（Getty Images）

法蘭克福在4月宣布買斷盧卡祖域，簽約至2023年，據報當時他的轉會費為600萬歐元，但在兩個月後，他以6500萬歐元轉投皇馬，身價升幅接近10倍！難怪法蘭克福體育總監保碧歷（Fredi Bobic）表示難以抗拒皇馬的出價，他說：「從體育角度看，賣走盧卡祖域對球會是重大打擊，他的爆發力及入球能力一直帶領我們前進。在過去兩季，他帶給我們的不只是入球。」

保碧歷續說：「不過，十分明顯地，我們難以抗拒這樣的出價。對於法蘭克福來說，這是一宗重要及正面的轉會。我們祝盧卡祖域有光輝的未來，他擁有成就成功職業生涯的所有特質。我們為曾經支持他而感到自豪。」

相信盧卡祖域的加盟，可以分擔實施馬的前線入球責任。（Getty Images）

在德甲收「咧」後，盧卡祖域來到香港度假，其個人Instagram最近上載的是他一周前訪港的照片，不少皇馬球迷都在照片下留言，歡迎盧卡祖域加盟皇馬。

皇馬今夏換血，已落實加盟的3名球員同樣十分年輕，除了21歲的盧卡祖域外，皇馬去年已跟山度士達成協議，以4500萬歐元簽入現年18歲的巴西前鋒洛迪高高斯（Rodrygo Goes），之後在3月宣布以5000萬歐元羅致了21歲波圖中堅艾達米列達奧（Eder Militao）。

有傳皇馬的今夏第4簽是里昂的23歲左閘費蘭特文迪（Ferland Mendy），據報其轉會費為5000萬歐元，但里昂最新發聲明，否認兩會已經達成協議。此外，傳聞加盟皇馬的還有車路士的夏薩特，相信其轉會費超過1億歐元。

巴西小將洛迪高高斯將會加盟皇馬。（Getty Images）

皇馬早前已經落實簽入艾達米列達奧。（Getty Images）