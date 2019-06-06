巴西為備戰下周舉行的美洲國家盃，安排與卡塔爾及洪都拉斯拍跳。早前乘搭直升機前往訓練場地的主力尼馬，在今仗對卡塔爾的友賽任正選，但他在上半場中段便再度因傷退下火線。巴西最終以兩球擊敗卡塔爾。

尼馬近日涉嫌被控強姦，轉會傳聞不絕於耳，他如常準備即將舉行的美洲國家盃。尼馬早前參與國家隊訓練時，更以全黑色的直升機代步，而西班牙傳媒表示尼馬的直升機價值不菲，市值高達1300萬歐元。

尼馬在上半場中段被對手攔截時觸傷右腳足踝離場。（Getty Images）

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巴西是今屆美洲國家盃的東道主，力爭事隔12年後再奪錦標。巴西在美洲盃開鑼前夕，分別與卡塔爾及洪都拉斯友賽，為香港時間下周六（15日）開始的美洲國家盃備戰。

巴西今日（6日）與獲邀出戰今屆美洲國家盃的卡塔爾友賽，尼馬﹑古天奴﹑加比爾捷西斯及艾達臣等球員正選上陣，利物浦前鋒法明奴及門將艾利臣未有披甲。巴西在上半場中段8分鐘內，由李察利臣及加比爾捷西斯各入一球，結果巴西兩球輕取卡塔爾，但「森巴兵團」卻損兵折將。

Neymar leaves with an injury in the first half for Brazil #neymar #brazil pic.twitter.com/APuOam9hhl — All sports highlights (@alex59995309) June 6, 2019

巴西在友賽兩球擊敗卡塔爾。（Getty Images）

尼馬在今個球季曾因右腳蹠骨骨折休息接近3個月。他今仗正選披甲戰至17分鐘，被卡塔爾球員攔截時不慎觸傷右腳足踝，並隨即在後備席廂治理傷勢。退下火線的尼馬一度掩面，狀甚痛苦。軍醫為尼馬在右腳附近繫上冰袋，其後便在軍醫陪同下返回更衣室，作進一步治理，未知會否影響他在美洲國家盃的揭幕戰上陣。