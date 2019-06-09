【赤柱行山路線】先登舂坎山尋狗頭石　再上鈄炮頂訪犀牛石

首先由灣仔乘坐6X巴士，到達舂坎角迴旋處下車，沿舂磡角道一直走，留意左邊有絲帶引路，穿過小叢林，會見到一個大斜坡。 雖然斜度十分高，但可以輕鬆攀上，到頂後沿小徑走，好快便發現魔爪石，外型十分獨特，拍照後繼續往山徑到山頂，十分開掦，可以望到大小巨石分佈滿整個山頭，在遠處已經看見一隻小狗坐山邊一角。

路線：舂坎山→魔爪石→狗頭石→張保仔洞→赤柱馬坑公園→黄蔴角→猴子頭石→藍鯨石→烏龜石→鈄炮頂→犀牛石 路程：9.4公里 需時：約4小時

走近才發現並非小狗，是一頭巨型的狗頭石，十分有趣喔！拍照後又開始穿越小叢林，沿樓梯落到山腳，再穿過一個小公園，落到海邊，此處風景十分美麗， 大石滿佈，巨浪滔滔，靠左手邊仲有港島版張保仔洞在峭壁下， 要爬落去的確要一些膽量和技術。

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拍照後沿路返回舂磡角道返回迴旋處，走進赤柱馬坑公園，經過赤柱市集，走進黃蔴角道，步行約兩公里後，靠左邊有絲帶引路，上山大約十五分鐘後，靠左手面有幾塊大石，小心留意石縫間有一塊大石極似一隻猴子面貌，相當神似，拍照後繼續沿山徑上，再遇見藍鯨巨石和烏龜石，打卡後沿途山徑都有多塊巨石，可惜找不倒大魚頭和大麻鷹石喔！

小牛牛一直在找尋，遇上山友打招呼外，還有互相問及有没有新發現呢！經過標高柱向犀牛石進發，穿過一大段叢林之後，先找到小豬背影和海狗石，之後再找到犀牛石， 小牛牛走訪過多塊怪石，相信最神極都是此塊巨石呢！打卡後落山到達軍營大閘處完成今次旅程。

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行山沿途還發現了一些擁有獨特外觀的植物：

假連翹為觀花、觀果植物。獨特的外觀是他的橙色或金黃色總狀果序，懸掛梢頭，如串串金粒；紫色或白色小花很也很美麗，有觀賞價值。假連翹適合生長在溫暖濕潤氣候，抗寒力較低，喜光，亦耐半陰地。雖然他和金連翹的名字是相似，但他們是不同的。

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【本文獲「小牛牛快樂行山郊遊相集by Chan Keung」授權轉載。】