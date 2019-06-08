【夏薩特】投皇馬簽約5年　稱半年來因轉會傳聞處「艱難時刻」

「我認為這是告別」，夏薩特在歐霸盃決賽梅開二度，助車路士4：1輕取阿仙奴而捧盃。這一番賽後感言，終告成真。西甲班霸皇家馬德里昨（6月7日）正式宣布羅致這位比利時國家隊隊長，簽約5年，據報轉會費達1億歐元。 夏薩特在社交媒體留下長長的肺腑之言，表明加盟皇馬實現兒時夢想。他回顧在車路士7年時光，感謝班主阿巴莫域治團隊助他實現兩個夢，但稱過去年半年面對媒體猜測與注視，經歷「艱難時刻」。

夏薩特在facebook個人專頁發表貼文，向車路士的好友盡訴心中情。他表明自小已夢想效力皇馬，「當我還是小孩，射入第一球那刻，已經夢想效力這球隊。」繼而指出過去半年，自己與車路士都處於艱難時刻，「受媒體的注視與猜測，我盡力不讓自己與球隊分心」。

夏薩特捧起歐霸盃後，曾表示已有決定，正待兩家球會洽談，終如願轉投皇馬。（Getty Images）

他坦言要為自己的足球生涯揭開新一頁：「我必須追求自己的新章，正如你們每一位，有機會追夢便應當前行。離開車路士是足球生涯中最重大、最艱難的決定。我留戀在車路士的每分每刻，從未考慮或想過離開。

夏薩特於2012年夏天「上車」，其時年僅21歲，自言從此成長。在球隊中縱有困難時刻，但多得球隊支持，一直盡力作戰。回想在車路士的特別時刻，實在太多。「幸運地，我們贏多輸少較落敗多，所有球隊與個人榮譽都非同凡響。有天我可以好好坐下，呷着啤酒，帶着自豪回顧或笑談對水晶宮時射失十二碼，然後頂入致勝一球，以及對熱刺、阿仙奴或利物浦的入球。」

皇馬教練施丹（右）早於2010年已賞識夏薩特，形容為「未來之星」，如今終有機會合作。（Getty Images）

他最後感謝車路士全體人士，特別感謝班主艾巴莫域治及團隊，「助我實現不止一個，而是兩個夢想：第一是成為車路士球員，而第二是今天，成為皇家馬德里球員」。

夏薩特（中）將與國家隊隊友泰拔高圖爾斯（左）再次效力同一球會。 （Getty Images）

皇馬在官網宣布消息，形容球會簽入「世界最佳球員之一」。「夏世三」正待通過體測，將於本月13日亮相皇馬主場班拿貝球場，會見傳媒。根據報道，夏薩特轉會費達1億歐元。

車路士亦發表聲明確認交易，形容夏薩特是車路士歷史中偉大球員之一。夏薩特效力車路士7年，合共上陣352場射入110球，入球數字在球會歷史排第9，並協助車路士兩奪英超及歐霸盃。夏薩特與車路士的合約尚有1年，球會總裁格諾芙斯基亞雅（Marina Granovskaia）在聲明指球會明言希望夏薩特留效，但尊重其意願，並極力感謝他的貢獻。

而西班牙《馬卡報》指皇馬位於巴塞隆拿機場的官方商店，曾掛出一件燙上7號的夏薩特球衣，並已售出。若然號碼屬實，今季穿起皇馬7號的馬里安奴戴亞斯，將要「轉冧把」。