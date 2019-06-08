【歐國外】卡索拉闊別西班牙3年多再出戰　半場以隊長身份領軍　

闊別國家隊3年多，效力維拉利爾的辛迪卡索拉（Santi Cazorla）再度入選西班牙國家隊，更在今仗作客法羅群島正選上陣。34歲的卡索拉於下半場戴起隊長臂章，「卡叔」表示以隊長身份出戰，完成他生涯中其中一個夢想。

辛迪卡索拉的足球生涯並不平坦，接受11次手術後，今季重返賽場，更助維拉利爾護級。「卡叔」今季的表現受到西班牙主帥安歷基垂青，相隔3年多再度入選「狂牛兵團」大軍名單，他更表示發夢都想不到再有機會代表國家隊。

辛迪卡索拉（右一）上次代表西班牙，已是2015年11月對英格蘭的友賽，他在該仗亦有入球。（Getty Images）

第78次代表西班牙上陣的他，今仗雖未有任何入球或助攻，但這名34歲老將踢足90分鐘，更在隊長沙治奧拉莫斯被換出後，在下半場戴起隊長臂章作賽。最終西班牙憑拉莫斯、捷西斯拿華斯及對方的烏龍球，加上荷西加耶（José Gayà）下半場錦上添花，以4：1輕取法羅群島，在歐國外3戰全勝。

卡索拉（前排左二）事隔4年多再度以正選身份代表西班牙。（視覺中國）

卡索拉對上一次代表西班牙出戰，已是2015年11月與英格蘭友賽後備上陣。他在今仗作客法羅群島的歐洲國家盃外圍賽中，更是相隔4年多再次正選上陣，他對一上次為西班牙正選披甲已是2015年3月底戰荷蘭的友賽，難怪卡索拉賽後大感滿足：「再度披起西班牙球衣，更戴起隊長臂章，完成我生涯另一個夢想，我十分享受這個時刻，但我更希望能夠為球隊貢獻，沒有事情比球隊贏波更重要。」