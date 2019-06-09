【歐國外】法國遣九名世界盃決賽正選　全場零中框敗走土耳其

歐洲國家盃外圍賽，法國排出9名世界盃決賽正選，惟作客以0︰2負土耳其，於H組被對手壓過跌落次席。

法國今仗強陣出擊，普巴、基沙文、麥巴比等世界盃冠軍主力正選，缺少的中場大將簡迪及左閘盧卡斯靴南迪斯，則由施素高、盧卡斯迪治尼補上。戰至30分鐘，土耳其死球斬到遠柱再二傳，效力杜塞爾多夫的艾漢（Kaan Ayhan）無壓力下頂入，為主隊先開紀錄。法國在上半場再度失守，烏姆迪迪後場攔截出錯，被土耳其打反擊，羅馬翼鋒辛基斯安達（Cengiz Under）推順轟入遠柱成2︰0。

普巴（上）踢足全場，評分不高。（路透社）

外圍賽部份賽果（按圖放大）

迪甘斯見勢色不妙，半場以里昂左閘文迪及拜仁翼鋒高文入替迪治尼及馬杜迪，但未見攻力有起色。世界盃盟主法國全場6次起腳較土耳其11次少，更全場錄得0次射門中框。下半場繼續是土耳其的天下，華拉尼解圍失誤靠洛里斯力保不失，70分鐘後者再托高土耳其的遠射令皮球中楣而出，法國不致多失但仍以兩球見負。

麥巴比（中）被土耳其重兵防守，沒有亮眼表現。（路透社）

每組首兩名可晉身2020歐洲國家盃決賽周，法國3戰6分憑得失球差壓過同分的冰島排第2，3戰全勝的土耳其居榜首。法國強陣落敗，主帥迪甘斯指是整體問題︰「我們沒有交出應有表現，無動力踢，世界冠軍又如何？恭喜土耳其，我們應回歸基本。」