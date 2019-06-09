【世青盃】韓國挫塞內加爾創近年最佳　華倫新星李康仁技驚四座

波蘭舉行世青盃，16強淘汰日本的韓國成為8強中唯一亞洲份子。他們憑18歲的華倫西亞新星李康仁（이강인;/Lee Kang-in）交出一個入球兩次助攻的精彩表現，助球隊賽和塞內加爾後憑互射12碼取勝，自1983年後再晉世青盃4強。

今仗塞內加爾的體型優勢明顯，韓國難以組織，塞內加爾的迪亞尼（Cavin Diagne）37分鐘在禁區打破悶局。60分鐘韓國博得12碼，穿上10號球衣的李康仁一射中鵠追平。10分鐘後塞內加爾同樣獲12碼，韓國門將LEE GWANG YEON本來救出尼亞里（Ibrahima Niane）的射門，惟被指提早離開門線犯規而被罰黃牌，尼亞里再次主射終入網成2︰1。塞內加爾及後兩度把皮球放入網，但分別因手球及越位而被判入球無效。

李康仁不止腳法佳，視野亦通透。（美聯社）

世青盃8強圖輯（按圖放大）

+ 4 + 3 + 2

由於比賽多次中斷，今仗補時達9分鐘，戰至補時8分鐘時韓國由李康仁左路開出角球，李智秀近柱頂入令比賽進入加時。加時上半場李康仁交出直線穿過4名塞內加爾球員，造就曹永旭射成3︰2反超前。補時塞軍由施斯（Amadou Ciss）射成3︰3，須以互射12碼定勝負。韓國在首兩輪射失，但塞內加爾在第2、4及5輪都宴客，令韓國以總比數6︰5（互射12碼3︰2）晉級4強。韓國將與厄瓜多爾爭入決賽，另一席位由意大利及烏克蘭對決。

2001年於仁川出生的李康仁（이강인;/Lee Kang-in）自幼已與足球結緣，左腳仔的他2011年出國加盟華倫西亞。可勝任進攻中場及前鋒的李康仁沒有受皇家馬德里或曼城垂青現離心，今季與華倫西亞續約，解約金達8000萬歐元，是天分與努力兼備的成果。華倫西亞B隊教練Miguel Grau認為此子必成大器︰「他具備野心和天賦，很難找到一個潛質出色的小將仍然極之勤力。我們都知道他毫無疑問會成才。」他被Football Manager評為潛力達150至180的「妖人」，身材不算高大，勝在下盤紮實，腳下功夫及遠射能力更是其「必殺技」。李康仁現年18歲，2018/19球季於華倫西亞上陣9場，當中於西班牙盃3度正選。

李康仁曾在今季西班牙盃對基達菲上陣。（資料圖片）

李康仁在華倫西亞的發展比同齡人快，他在季前熱身賽成為首個亞洲人代表華倫西亞一隊上陣，更在友賽利華古遜時建功。至季中他終於迎來職業生涯第一個里程碑，於西班牙盃作客勝伊布2：1一役正選上陣，令穿起34號球衣的他以17歲253日成為於歐洲球會上陣的最年輕韓國球員，也是球會史上最年輕上陣的外國人，難怪被西甲賽會形容為「西甲明日之星」（LaLiga’s Rising Stars: the next generation）。