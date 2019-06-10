【歐國聯】葡萄牙1球挫荷蘭奪首冠　C朗彌補04年主場失歐國盃遺憾

葡萄牙在2004年主辦歐洲國家盃，當時他們殺入決賽但不敵希臘，無緣主場高舉獎盃。15年後，當年大軍一員的C朗拿度，帶領球隊在歐洲國家聯賽決賽，一球力克荷蘭奪冠，彌補當年在主場失利的遺憾。 另外，由英格蘭及瑞士上演的季軍戰，雙方在120分鐘內互無紀錄，結果英格蘭憑互射12碼勝出，成為首屆歐國聯的季軍。

葡萄牙隊長C朗拿度在歐國聯4強連中三元，淘汰瑞士，再度領球隊打入歐洲賽的決賽，與擊敗英格蘭的荷蘭，爭奪首屆的歐國聯錦標。在葡萄牙火龍球場上演的決賽，以C朗為首的葡萄牙在主場出戰特別醒神，雖然控球率稍遜於荷蘭，但他們全場製造高達18次攻門，比荷蘭多出14次。

在上半場，荷西方迪的頭槌﹑米基爾費南迪斯（Bruno Fernandes）及C朗在禁區外的施射均無功而還。戰至60分鐘，貝拿度施華穿針引線，橫傳予干卡路古亞迪斯（Gonçalo Guedes）勁射，荷蘭門將施利臣未能拍出，葡萄牙終於打破僵局。及後，荷蘭的迪比頭槌攻門及法蘭基的冷箭不果，未能為球隊扳平，結果葡萄牙以1球小勝，奪得首屆歐國聯冠軍，繼3年前的歐國盃後，再度奪得歐洲賽錦標。

葡萄牙一球力克荷蘭，奪得首屆歐國聯的冠軍。（Getty Images）

C朗拿度在2016年親自帶領球隊揚威歐洲國家盃，為葡萄牙奪得史上首個國際賽錦標。3年後，葡萄牙在主場捧走首屆歐國聯冠軍，彌補了2004年歐國盃主場屈居亞軍的遺憾。C朗拿度職業生涯屢獲殊榮，效力曼聯﹑皇馬及祖雲達斯時捧盃無數，今次歐國聯冠軍是C朗拿度生涯的第29個冠軍。

在2004年只得19歲的C朗，失落冠軍後哭成淚人。（Getty Images）

C朗拿度在15年後帶領球隊在主場高舉獎盃。（Getty Images）

完場後發生一件小插曲，C朗拿度在賽後分別與荷蘭球員握手，鏡頭更捕捉到他與阿積士新星迪歷特相視而笑。迪歷特及後表示，C朗在當刻突然邀請他加入祖雲達斯，使他手足無措，所以尷尬地面露笑容。

C朗拿度與迪歷特在今仗不少機會交手，各不相讓。（路透社）

De Ligt: “Ronaldo asked me to come to Juventus. I was a little shocked by that question, that’s why I laughed. I didn’t understand him at first.” [NOS] pic.twitter.com/2qqU0C6U9Z — Juvefc.com (@juvefcdotcom) June 9, 2019

另外，決賽前上演的歐國聯季軍戰，英格蘭全場佔盡優勢但未能攻破瑞士大門，在4度攻門被門框擋出下，需要以互射12碼分勝負。兩軍在首5輪悉數射入，瑞士第6輪由祖斯比迪米斯（Josip Drmić）操刀，被比克福特成功撲出，結果英格蘭以6：5擊敗瑞士，奪得歐國聯季軍。