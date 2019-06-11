西班牙在歐洲國家盃外圍賽F組，主場迎戰瑞典，結果3球擊敗對手，外圍賽4戰全勝，高踞榜首。 西班牙在今仗博得兩個12碼，而隊長沙治奧拉莫斯射入第一球12碼後，特意讓給莫拉達主射，希望協助該名馬體會箭頭重拾信心。

西班牙上仗在歐洲國家盃外圍賽，作客以4：1輕取法羅群島，今仗返回皇馬主場班拿貝球場迎戰瑞典。西班牙全場佔盡優勢，高達74%控球率，並製造23次埋門，其中只得7球中目標，但亦3度攻破瑞典大門。

西班牙在上半場多次攻門，只是未能先開紀錄。主隊終於在下半場中段找到機會，阿辛斯奧左路傳中，省中在禁區內的瑞典守衛，球證直指12碼點，隊長沙治奧拉莫斯一射中鵠，64分鐘打破僵局，攻入近8場國際賽第7球。

拉莫斯攻入個人第20個國家隊入球，亦是他近8場披甲的第7個入球。（Getty Images）

莫拉達在比賽末段一次突破，被瑞典球員在禁區內踢跌，西班牙再度取得12碼機會，而莫拉達親自操刀入網，在85分鐘射成2：0，加上效力皇家蘇斯達的奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）在2分鐘後錦上添花，西班牙以3球擊敗瑞典，在歐國盃外圍賽4戰全勝。

莫拉達未有辜負拉莫斯，親自操刀12碼得手。（視覺中國）

西班牙隊長拉莫斯今仗再度射入12碼，該名皇馬球員在近8場代表西班牙的賽事中，攻入7球，合共累積20個國家隊入球。當莫拉達博得第二個12碼時，身為國家隊隊長的拉莫斯未有再任12碼劊子手，並主動將重任交給莫拉達親自操刀，他不予眾望，攻入西班牙今仗的第2球。

Ramos gives the penalty to Morata pic.twitter.com/77nRACybIA — GIF (@MadridGIF) June 10, 2019

拉莫斯在賽後亦盡現隊長風範，並指最重要是球隊獲勝，任何人入球也不是問題，「莫拉達是個出色的射手，而前鋒需要以入球增強信心，所以當我射入首個12碼後，我便交給莫拉達處理，希望他可以重拾信心。足球永遠講求全隊的付出，戰績往往比誰人得手更為重要。」

莫拉達攻入自4月24後首個入球，賽後對拉莫斯的舉動表謝意，「我當刻沒有主動要求親自操刀12碼，但拉莫斯希望我入球，所以他主動希望由我主射12碼。這是個十分貼心的舉動，我亦感到十分高興，證明他有考慮到其他球員。」