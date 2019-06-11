【美洲盃】古天奴認在巴塞表現差　堤亞高施華：巴西現時場上最佳

天價加盟巴塞隆拿的菲臘比古天奴，今季表現為人詬病，最近接受訪問亦承認自己表現不似預期，只能繼續努力改善表現、尋回自信。

古天奴今季在各項比賽，為巴塞上陣54次攻入11球，但前線拍檔美斯上陣50場入51球，蘇亞雷斯上陣49場亦有25球進賬，「產量」不足而且有時近乎隱形的表現，令「地上最強」球迷甚為不滿，更多次傳出巴塞欲賣走古天奴，換取資金收購早前宣布離開馬德里體育會的基沙文。

古天奴今季表現乏善可陳。（Getty Images）

有傳巴塞隆拿有意出售古天奴。（Getty Images）

「我知道自己今季表現不太好」，現正備戰美洲盃的古天奴說：「比我預期中的差得多。」

古天奴上季季中以1.6億歐元，由利物浦轉投巴塞隆拿，初時似乎未能融入新東家風格，今季狀態低迷，才會屢傳巴塞隆拿有意放人，買家為曼聯，但至今各方仍未有實質行動。

值得一提的是，曾被傳對古天奴有興趣的車路士，早前就轉會禁令上訴，但體育仲裁法庭周二（11日）證實，這間倫敦球會未申請凍結禁令，意味他們現時不能買人。

古天奴自認表現不佳，會繼續努力改善。（Getty Images）

堤亞高施華開腔護短

雖然前途滿是問號，但古天奴言語間似乎仍是想留在巴塞：「我能做到的就是繼續努力改善表現及重拾自信，我一直都很努力。」

眼見隊友在西班牙備受批評，效力巴黎聖日耳門的中堅堤亞高施華，亦幫隊友發聲：「過去兩場友賽，他都是場上最佳球員。」

堤亞高施華指古天奴有能力取代因傷退出的尼馬。（Getty Images）

施華續道：「不只是他的埋門及傳球能力，他回防亦做到足。」施華認為上場大炒洪都拉斯有入球的古天奴回到國家隊心情有好轉：「他現在開心得多了，你可以見到他是面帶笑容作賽的。」

巴西將於周六開始美洲盃征途，首戰將會對玻利維亞。