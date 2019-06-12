【游泳．加內站】歐鎧淳何詩蓓未受航班延誤影響　首日摘一金兩銅

何詩蓓歐鎧淳繼續揚威海外，繼摩納哥站表現出色後，二人於法國加內站首日賽事續有獎牌進帳。賽前泳隊於摩納哥飛至加內經歷6小時飛機延誤，惟何詩蓓（Siobhan）歐鎧淳並未受太大影響，Siobhan分別奪得200、50米自由泳金及銅牌，而「淳淳」則在50米背泳取下一銅。

摩納哥站以2金1銀1銅完成的港隊，日前隨即飛抵加內出戰。不過只有約25分鐘的機程，港隊卻碰上嚴重延誤，結果6小時後才能抵達目的地。

何詩蓓（右（分別奪得200、50米自由泳金及銅牌，歐鎧淳（左）則在50米背泳取下一銅。

何詩蓓在兩站賽事暫奪3金1銀1銅。（資料圖片／梁鵬威攝）

惟舟車勞頓未有對港隊造成太大影響，上一站取下2金1銀的何詩蓓昨日先於50米自由泳賽事以25.39秒晉級，其後決賽造出24.92秒順利摘下一銅。以1分58.94秒次名殺入200米自由泳決賽的她，最後也以1分56.91秒首名掂池，為港隊取下今站首面金牌。

摩納哥站在50背誕下27.89秒新香港紀錄的歐鎧淳，今站雖未有紀錄刷新，但以29.34秒、第5名晉級決賽的她最終游出28.23，奪下銅牌。