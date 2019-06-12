【跑步】抗癌十年　最勇敢女跑手Gabriele Grunewald病逝

她，不是最快的跑手。 奧運沒有跑過，世錦賽沒贏過，也沒在什麼大賽取過耀眼成績。能夠繼續跑步，足以令她快樂。 被公認為最勇敢跑手，連世界紀錄保持者也受她啟發並向她致敬，因為她用生命告訴我們，只要肯努力，只要願意嘗試，世上並沒有「不可能」。

Gabriele Grunewald 22歲確診患上癌症，對於一個年輕運動員而言，不啻是晴天霹靂。尤其她當時已被告知，即使轉為職業跑手，生涯也不會有什麼成績可言。

幾乎任何人在這前設下聽到這噩耗，也會暫停運動全力治療吧？偏偏Gabriele放不下熱愛的跑步，能跑便跑，抗癌成為她生命的一部分，但她一邊治癌，一邊繼續跑步。

Gabriele Grunewald熱愛跑步。（Instagram@Gabriele Grunewald）

即使身患重病，Gabriele Grunewald總能笑着面對。（Instagram@Gabriele Grunewald）

2009確診後做過一次手術，2011年再做另一次手術和化療，仍無阻她2011年在美國室內和室外田徑錦標賽分別取得第三名。參加奧運是她的夢想，2012年美國奧運選拔賽，她在1500米跑第四，一個名次之差無緣倫敦奧運。距離成就總差一點點，別忘記這是她完成一系列化療後創下的成績。

2014年美國室內田徑錦標賽，Gabriele在3000米封后。即使一度被指賽事中途觸碰對手Jordan Hasay「被DQ」，在Hasay撤回上訴後，重獲全國冠軍銜頭。

Gabriele Grunewald美麗的笑容，將永在大家心裏。（Getty Images）

可惡的癌症始終沒有放過她。就在她跑步事業發展順遂、兩年間也未再發現癌細胞之際，2016年她再動刀切除5乘6吋大癌腫瘤，這次手術也切去她近半個肝臟，在肚子上留下一條長長的疤痕。

即使如此，她依然從容面對，只要能跑，便穿上跑鞋練習，不時在Instagram上載照片分享心得，當中不乏只穿上Bra Top露出疤痕的照片，她的醫生丈夫Justin也在網上記載Gabriele的抗癌經歷。

Gabriele Grunewald與丈夫Justin。（Instagram@Gabriele Grunewald）

2016年大手術後，Gabriele Grunewald肚子上留下一條長長疤痕。（Getty Images）

大手術過後，2017年美國室外田徑錦標賽Gabriele重返跑道。1500米賽事準決賽，她只以4分31.18秒，第28名過終點。成績固然普通，熟知她的一眾跑手早已在終點後拍掌迎接，衝線後她笑着與眾人擁抱，場面動人。

與癌症搏鬥10年，病魔始終不肯離她而去，6月10日（周一）才聽到她被送往善終醫院的消息，翌日她便與世長辭，終年僅32歲，距離她33歲生日，只有兩星期。

大手術過後，Gabriele Grunewald仍能重返跑道，她就是如此堅毅。（Getty Images）

+ 6 + 5 + 4

她的離世對跑界是一大打擊，特別是一眾女跑手。女子馬拉松世界紀錄保持者Paula Radcliffe形容，「她那份勇氣、鬥志和笑容，將永遠照耀和啟發無數人。想念你和Justin，以及那些被你的勇氣和愛變得豐盛的生命。」

世界冠軍Jo Pavey稱，「Gabriele Grunewald以勇氣啟發了很多人，每次我看到她的消息也為之動容，對她深懷欣賞與尊敬。」

即使身陷劣境，Gabriele從不怨懟，跑步時的她，一直是快樂的，也不像是身患絕症的人。重病在身，仍無阻她成為美國近年其中一位最佳中距離女跑手。她將堅強和勇氣提升至另一個層次，無論生命中遇上什麼難題，願大家永遠記住她的笑容。