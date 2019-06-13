【李宗偉掛拍】大馬球王鼻咽癌後終掛拍　無緣再與林丹演王者之戰

36歲的馬來西亞羽毛球名將李宗偉在2018年中患上鼻咽癌，癌症康復後「拿督」今年初重投訓練，然而他在今天宣布掛拍，無緣出戰東京奧運，也再不能與林丹上演「林李大戰」。

當年5歲、仍是幼稚園學生的李宗偉看到兄長及姊姊打羽毛球，從以一見鍾情。自2000年世界青少年錦標賽銅牌後，慢慢成為馬來西亞羽毛球象徵人物。他曾是世界排名第一球手，但多次在大賽決賽飲恨，2008、2012奧運都敗在宿敵林丹拍下，至2016年4強戰勝林丹，決賽卻又體力不繼負諶龍，連續3屆奧運男單摘銀。

李宗偉在記者會中哭別。（網上圖片）

林丹李宗偉相爭相知 經典回顧（按圖放大）

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連同世界錦標賽3銀1銅、亞運1銀2銅在內，李宗偉始終未嘗最大型賽事冠軍，英聯邦運動會金牌、全英賽的金牌已是最大榮譽。他的自傳式電影也以「敗者為王」為題，然而他的鬥志及屢敗屢戰精神，令馬來西亞甚至其他國籍的球迷深受感動。

李宗偉在里約奧運4強擊敗林丹，二人交換球衣成為經典一幕。（資料圖片）

4月的馬來西亞公開賽男單決賽，林丹力戰3局反勝諶龍，賽後李宗偉現身頒獎成為焦點，想不到是李宗偉退役前最後一次在公開場面碰面。（資料圖片）

李宗偉去年中患上鼻咽癌，暫別球場專心養病，在台灣接受治療後。鼻咽癌康復，他在今年初重投訓練，最初打算全英賽復出，後來推遲到大馬公開賽，但賽前退出。李宗偉希望與林丹出戰2020年的東京奧運的希望，在今天記者會後已化為不可能。李宗偉宣布掛拍，感謝支持他的人，並說︰「我已盡力把一切貢獻國家。」