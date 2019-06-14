【棒球．MLB】大谷翔平「着火又暴走」　達成完全打擊創歷史

征戰美國職棒大聯盟（MLB）的日本球星大谷翔平，又創歷史。他代表洛杉磯天使剛戰作客坦帕灣光芒，擔任指定打擊（DH）選手時「着火」，做出「完全打擊」（hit for cycle），成為首位在MLB達成此佳績的日本球手。

完全打擊指球手在一場賽事打出安打、二壘打、三壘打及全壘打。大谷擔任代替投手打擊的DH，今戰四個打席全有收穫，成為天使5：3挫光芒的關鍵。先攻的天使在1局首兩位打者均上壘，大谷接着上場，擊出飛向中場席的全壘打，先取3分。

大谷今戰「開個好頭」，第一打席開轟，為天使先取3分。（路透社）

大谷在3局打頭陣，擊出長打飛向左外野，一氣跑上二壘。雖然該局天使未能得分，但他在5局已有2人出局之際打出平飛球，剛好越過光芒一壘手艾菲素加西亞（Avisail Garcia），直飛右外野「無人地帶」，讓大谷直奔三壘。接下來上場的強棒普荷斯（Jose Alberto Pujols）打出效力天使的第200支全壘打，讓天使領先至5：0。

面對曲球，大谷擊出三壘打。（Getty Images）

普荷斯（右）全壘打得分，返回本壘後向大谷（左）道謝。（法新社）

大谷於第7局又擊出安打飛越二壘，讓他輕鬆跑上一壘，完成完全打擊。天使最終贏5：3，全場球迷更向大谷起立鼓掌。他表示能夠達成歷史，獲得鼓掌，深感歡欣。他憶述打出三壘打後，得聞隊友論，方意識到自己有機會完成完全打擊，但強調最後打席時沒有感到壓力，亦沒有刻意要打出一壘打以完成創舉。他說：「就算四壞保送上壘都好，只想着做好自己的工作。這打席能夠準確掌握來球是好是壞，我覺得表現很好。」

第7局打出中央高飛球，輕鬆上一壘，達成完全打擊。（路透社）

大谷稱賽後與翻譯員一同獲隊友「淋啤酒」慶祝，是為天使登板初勝利及打出首支全壘打後首次。（路透社）

完全打擊不單講求打者狀態與準繩度，要做出三壘打亦考驗其跑壘速度。一個球季中，出現完全打擊次數不多，如上季MLB只得5次，而今季在大谷之前，只有明尼蘇達雙城游擊手普蘭高（Jorge Polanco）對費城人一戰做到。大谷是首位日本球手在MLB大舞台完成完全打擊，亦是繼續韓國名將秋信守後，第二位亞洲球手達成佳績。

秋信守（右）於2015年7月21日代表德州遊騎兵，對科羅拉多洛磯一戰，成為首名亞洲球手在MLB達成完全打擊。（Getty Images）

大谷翔平今季因在去年10月接受Tommy John手術（手肘尺骨附屬韌帶重建手術）治理右肘傷患，需時康復而封印「二刀流」暫停擔任投手而專注打擊。他在本球季打擊成績保持上季水平，暫時121次打席敲出34支安打，其中8次「開轟」，打擊率達.284、上壘率.350，取得26分打點。