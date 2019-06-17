【英超】普巴希望尋求新挑戰　《馬卡報》：皇馬望7月前完成交易

曼聯中場保羅普巴（Paul Pogba）最近遠赴亞洲，出席運動品牌的宣傳活動，而被問及個人的未來動向時，他不諱言地表示「是時候尋求新挑戰」，離隊意欲宣諸於口。 另外，西班牙傳媒《馬卡報》透露皇家馬德里希望在普巴返回球隊開操前，盡快簽入該名法國中場。

曼聯中場普巴在休季期間遠赴亞洲，分別在日本、韓國及中國出席運動品牌的活動。普巴自2016年加盟曼聯後，不時傳出他轉會他投的傳聞，上季他受訪時更曾揚言「效力皇馬是每個球員的夢想」。

而他希望加盟的皇家馬德里，在今年夏天的轉會窗動作頻頻，已豪花3億歐元先後簽入盧卡祖域及夏薩特等5名球員，而普巴亦是傳聞羅致的成員之一。

普巴在個人Instagram不時上載亞洲之行的花絮。（Instagram截圖）

普巴的亞洲之旅（按圖放大）

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普巴在日本東京出席活動時，談及他的未來動向時，直言希望尋求新挑戰，「我在曼聯的3年間，經歷過高低起跌，我在球隊全力獻出個人最佳的表現，我認為是時候尋求新的挑戰。」此言一出，各大媒體立即再次對他或會離隊作出各方揣測。

雖然普巴在2016年重返曼聯，但不時亦傳出他的轉會消息。（Getty Images）

《天室體育》指蘇斯克查希望以普巴為球隊的重心，重建球隊。（Getty Images）

英國《天空體育》透露曼聯主帥蘇斯克查希望以普巴為球隊重心，打造球隊，但看來這個如意算盤未必可以打響。西班牙《馬卡報》早前曾透露皇馬千方百計希望簽入普巴，並希望在7月前將該名法國中場收歸旗下。

《馬卡報》指普巴是主帥施丹的頭號收購目標，雖然曼聯一直不願就普巴展開談判，但普巴已透露離隊的口風，或許能夠促成這轉會交易。「銀河艦隊」希望在普巴返回曼聯開操前，將他收歸旗下，所以皇馬只剩下兩星期左右完成普巴的交易。

然而那可能只是皇馬的一廂情願，普巴的「尋度新挑戰」論一出，曼聯再次強調此子是非賣品。