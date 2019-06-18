【英超】擢升龍格保任艾馬利副手　阿仙奴大打名宿牌

去年曼聯大打名宿牌，找來「娃娃臉殺手」蘇斯克查回巢執教，令一眾紅魔迷歡喜了好一陣子。「兵工廠」阿仙奴今季決定照辦煮碗，先確定提升U23教頭龍格保擔任一隊助教，協助主帥艾馬利；與此同時，有傳另一舊將伊度待美洲盃完結後便會離開巴西足總，回歸阿仙奴任技術總監，盡力復興球會「不敗傳奇」。

阿仙奴周一宣布，現年42歲的U23教練龍格保升任一隊助教，輔助艾馬利，任命將於7月1日生效。龍格保為阿仙奴上陣214次，攻入46球，球隊最近一次贏取英超冠軍已是2004年，當時龍格保正在不敗陣容中，他去年重返球隊執教U23。兵工廠聲明稱：「我們很高興Freddie（龍格保）在幫助我們的年輕球員進入一隊方面取得的成績，他完全值得獲晉升。除了新的教練職責外，他還會重點關注那些提升上一隊的年輕球員。」

龍格保本來擔任阿仙奴U23教練，來季將升任一隊助教，成為艾馬利副手。（Getty Images）

龍格保則表示：「我很高興有機會繼續與一些出色的年輕球員合作，幫助他們提升，與艾馬利和教練團隊一起幫助阿仙奴贏得獎盃。我期待在這新團隊裏工作，傳授我在這個層面上取得成功所需要的經驗和知識。」預計阿仙奴在新球季將會提拔多位小將，龍格保升職後就會主力協調新人上位。

現時在巴西足總任職的伊度，有傳亦會回歸兵工廠任技術總監。（Getty Images）

此外，有傳另一舊將、巴西國家隊總監伊度，在美洲國家盃完結後就會正式出任阿仙奴總監，巴西足總為答謝伊度貢獻，更不會向阿仙奴收取800萬鎊解約費，讓伊度以自由身離開。

龍格保（右一）和伊度（中）是2004年阿仙奴創下英超不敗奪冠的功臣。（Getty Images）

▼ 回味阿仙奴不敗奪冠陣容（按圖放大）

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至於原來助教、兩朝元老保特則重新回到青訓崗位，幫助監督U23和U18梯隊的「階段計劃」，與青訓經理梅迪薩卡一起，致力於為一隊培養後備力量。56歲的保特曾經在阿仙奴青年隊工作11年，2012年成為雲格助手。保特表示：「我一直參與培養年輕球員，很高興回到這個對我們球會未來如此重要的領域工作。我們有很棒的年輕球員，我的工作就是幫助他們發揮最大的潛力。」

英超前5輪賽程（按圖放大）