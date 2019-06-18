【世界盃2022】傳柏天尼被法國刑警拘捕　投卡塔爾當主辦國疑貪污

前歐洲足協（UEFA）主席柏天尼，疑因2022年世界盃主辦國選舉受賄，於法國接受調查。

63歲的柏天尼在2011年因收受130萬鎊，於2015年被國際足協（FIFA）的道德委員會禁止參加足球事務。當時否認犯罪的柏天尼，本來被禁8年，但最後減刑至4年，至今年10月完結。

據《Mediapart》報道，於2007至15年擔任UEFA主席的柏天尼，周二（18日）被法國刑警反貪組（OCLCIFF）拘捕，調查FIFA決定給予卡塔爾2022年世界盃的主辦權。法國《隊報》指柏天尼只是接受問話而非拘捕，而英國衛報則在文中用拘捕（arrest）一詞，大題使用拘留（detained）。薩爾科齊等人則錄口供，暫未被起訴。

有指柏天尼於巴黎被捕，亦有傳只是接受問話。（Getty Images）

柏天尼涉嫌於2011年收130萬鎊款項。（Getty Images）

卡塔爾涉剝削虐待民工

010年12月，卡塔爾獲FIFA給予2022年世界盃主辦權。人權組織「國際特赦組織（Amnesty International）」報告指出，卡塔爾動員200萬名民工興建球場及相關設施，但卡塔爾政府涉嫌剝削及虐待民工。由於氣候問題，2022年世界盃更會於11月至12月舉行，避過炎熱的夏天，惹來不少爭議。法國傳媒，柏天尼當時在法國愛麗舍宮、與時任法國總統薩爾科齊、卡塔爾王子Tamim bin Hamad Al Than午餐，因而涉案。