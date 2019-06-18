【體院】精英運動員踩過時裝界　身體力行踏出舒適圈

七名「恒生—體院精英運動員全方位發展計劃」中的精英運動員為「2019年理大時裝展」擔任模特兒及跳舞表演嘉賓。活動後，他們一致認為這個活動令他們獲益良多，並展現出運動員永不言棄的情操。

香港體育學院與恒生銀行合作舉辦為期三年的「恒生—體院精英運動員全方位發展計劃」（Community in Action）。計劃於周一（17日）邀請其中七名精英運動員參加日前在香港會議展覽中心舉行的「2019年理大時裝展」，讓他們一嘗模特兒的滋味。當天出席的運動員包括：李俊禮及楊盛才（羽毛球）、溫家琪（桌球）、黃曉盈（體操）、劉知名（空手道）、Hugo Darke Christopher（欖球）及莫宛螢（武術）。

七位精英運動員獲邀出席「2019年理大時裝展」。（左起）何卓惠（恒生銀行企業責任主管）、莫宛螢（武術）、溫家琪（桌球）、黃曉盈（體操）、李忠民（香港體育學院社區關係及市務總監）、楊盛才（羽毛球）、劉知名（空手道）、李俊禮（羽毛球）、Hugo Darke Christopher（欖球）。（香港體育學院）

在時裝展中，運動員需要協助應屆畢業生展示其畢業作品。不少運動員第一次接觸時裝表演，認為這為他帶來意外得著，有助他們在運動上的長遠發展。劉知名指今次經驗增加了他面對群眾的勇氣，能加強他在場上的氣勢。Hugo亦說：「雖然獨自行天橋和打欖球有很大分別，但同樣需要團隊互相合作，控制速度節奏，建立默契。」

劉知名首次參與時裝表演，認為今次經歷令他更有勇氣面對群眾。（香港體育學院）

除行天橋外，四名精英運動員更在台上表演Pop Jazz。運動員笑言跳舞比出賽更為緊張。雖然今次是羽毛球運動員楊盛才的處子騷，但他仍表現出運動員的拚搏精神，克服所有困難，以最佳狀態在台上表演。

同場亦有其中四位精英運動員表演Pop Jazz，雖然楊盛才首次在台上表演跳舞，但經多次排練後仍「有板有眼」。（香港體育學院）

擔任模特兒和舞者絕不是運動員擅長的事。體院社區關係及市務總監李忠民解釋活動原意：「今次活動旨在鼓勵運動員多嘗試不同的事，實踐永不言敗的體育精神。」他補充時表示計劃會繼續安排運動員落區接觸青少年，分享作為運動員苦與樂，並期望感染年輕人多做運動，建立健康生活模式。