【足球．傳會】古天奴下一站未有定案　傳為利物浦拒加盟曼聯

巴西球星古天奴未能與巴塞隊友接通，也不能與「地上最強」球迷同行，今夏離開巴塞只是時間問題。 年半前他以1.42億英鎊由利物浦加盟，有財力而有興趣收購他的球隊離不開車路士、曼聯和巴黎聖日耳門三隊，Sky Sports消息指他已表明拒投曼聯。

在芸芸豪門之中，曼聯算是對古天奴是最有誠意一隊，一直密切留意他的去留狀況。他加盟巴塞以來表現不似預期，現時身價相信已由轉會巴塞時的1.42億英鎊，有所下滑。

車路士受轉會禁令影響，今夏不能作出收購，古天奴與曼聯看似愈走愈近，然而Sky Sports消息宣稱：「古天奴出於對舊會利物浦的尊重，將不會轉投曼聯」。

古天奴在巴塞表現不似預期，今夏離隊勢在必行。（Getty Images）

古天奴曾效力利物浦5年，一度是紅軍球迷最愛球星之一。（Getty Images）

拒投曼聯 正跟PSG商轉會

利物浦與曼聯是英超死敵，兩隊球迷的互相討厭程度，甚至較同市宿敵愛華頓和曼城更高，雙方自60年代後已沒有球員直接轉投對方，曾先後效力兩隊的恩斯、奧雲、比士利等球員，中間均效力過其他球隊「過冷河」。

即使他已是巴塞人，古天奴似乎仍不想在未來與紅軍對敵。最新消息指，PSG與古天奴的代表已就今夏轉會展開初步討論。

曼聯是利物浦死敵，消息指古天奴因此拒投紅魔。（Getty Images）

古天奴2013年以850萬英鎊自國際米蘭加盟利物浦，他在紅軍一路由潛質新星，進步為世界級球星。他深得球迷喜愛，2017年1月當他續約5年時，曾說過要努力令自己成為利物浦傳奇。

可是同年夏天當巴塞隆拿叩門求售，利物浦拒絕後古天奴立即以電郵向球會發出轉會要求，他之後再留效多半季，至2018年1月終得償所願，夢想成真加盟巴塞。那半年他在場上依然表現出色，惟季初一再因「背傷」避戰，更在「受傷期間」為巴西國家隊上陣，令不少紅軍球迷對他相當失望。

諷刺的是，贏得歐聯冠軍是他加盟巴塞的原因之一，今屆歐聯四強巴塞遭利物浦奇蹟反勝踢出局，紅軍最終更贏得冠軍，不知古天奴會有什麼感想。

2018年1月，古天奴「夢想成真」加盟巴塞，當時笑得開懷。（Getty Images）