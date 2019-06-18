【甲一籃球】安保漢友外線失威　被滿貫重創爭前6名添變數

上場擊敗去屆總冠軍東方龍獅的滿貫，周二晚（18日）在灣仔修頓室內場迎戰升班馬安保漢友時乘勢大勇。 雖然陣中主力之一的歐陽維江因太太產子缺席，不過隊友將他的份兒一同努力。經過季初的磨合，滿貫洋將費格遜開始適應球隊的節奏及戰術配合，由他為進攻重心帶動全隊攻勢，更於防守端施壓，能剷善射的他令漢友的內線球員溫梓豐、蔡駿賢難以招架。 滿貫氣勢如虹，在費格遜轟入全場最高47分下，以94：67大勝漢友，打入前6名的機會高唱入雲。

滿貫近來喜事重重，歐陽維江初為人父之外，球隊戰績亦穩步上揚，繼上周力壓東方龍獅獲勝後，今晚再下一城以大比數打敗漢友。

費格遜在上場對戰東方龍獅似乎找到自己在球隊中的位置，他在今場入局甚快，以他一記突破得分為球隊先開紀錄。雖然漢友以溫梓豐、蔡駿賢兩大內線球員夾擊防守他，不過他在外線的能力亦不容小覤。

經過上半季磨合後，費格遜開始融入球隊，默契大增。（任祉羲攝）

費格遜今場不時入樽大振士氣。（任祉羲攝）

漢友在一開局雖有力防守干擾，不過還是未能力阻滿貫得分。滿貫在首節中段領先9：7後，漢友的趙鍵鋒、馬嘉聰、李浩俊一度難以突破防線，改以外投進攻。

可惜，漢友一眾射手今場手感欠奉，反而被費格遜、葉俊傑搶得籃板製造反攻，打出一波19：0的攻勢，以28：9拋離漢友。漢友在首節最後2分鐘始憑黃俊財在籃底兩度建功，惜仍以11：28落後。

葉俊傑（中）力抗黃俊財及馬嘉聰跳投得手。（任祉羲攝）

黃俊財（右）在第二節尾段兩度爆入籃底得分為球隊打破僵局。（任祉羲攝）

滿貫趁著打亂漢友攻守部署，他們在第二節不時傳球將節奏推得更快，消耗漢友的體力之餘令他們進攻欠缺把握力，從而再由費格遜、吳家麒憑籃板製造快攻反擊之餘，費格遜更屢次入樽大振士氣。

滿貫除了有費格遜掌控內線之外，外線由張偉康命中中距離得手，加上滿貫另一高塔王佑天在中段出場為滿貫增強防守力量，令漢友難以攻入內線之餘，在外線亦難有發揮，讓滿貫在上半場以51：26遙遙拋離。

馬嘉聰（左）今場外投手感欠奉。（任祉羲攝）

漢友的李浩俊（右）被吳家麒封阻。（任祉羲攝）

+ 8 + 7 + 6

半場易邊後，漢友射手趙鍵鋒、朱浩雯雖然找回三分球手感，屢次在外投建功，不過他們在上半場失分太多，加上滿貫的費格遜在突破、入楔及三分球的能力實為全面，漢友即使包夾亦難以力阻他得分。

最後，滿貫在費格遜個人轟入全場最高47分下，助滿貫以94：67大勝漢友，目前錄得4勝3負成績，下場將迎戰聯賽未開勝門的飛鷹，打入前6名附加賽的機會高唱入雲。

趙鍵鋒（右）在上半場手感欠佳，但他在下半場火力全開，怒轟21分（當中包括4記三分球），全場貢獻25分，惜未能助球隊奪勝而回。（任祉羲攝）