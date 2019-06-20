【足球小將計劃】陳偉豪率港超球星　巡迴校園推廣足球

昨日早上天氣炎熱，一班港超球星如陳偉豪、陳肇麒、梁諾恆等，於保良局陳守仁小學與一班小朋友玩得汗流浹背，從他們面上的笑容可見，不論球員及學生都不亦樂乎。 這是由前港隊隊長陳偉豪所舉辦的「足球小將校園推廣」計劃，現正舉行School Tour，讓更多學生能近距離接觸港超球星。 「現時香港球壇很缺乏『球星』，希望利用我的人脈，讓更多年輕一代認識港超球員。」大豪如是說。

由陳偉豪（大豪）創辦的「足球小將校園推廣」計劃昨日（19日）來到保良局陳守仁小學，與學生進行足球交流。大豪邀請到多達10名港超球星、教練到場，包括陳肇麒、梁諾恆、尹東憲、歐陽耀冲、黎厚希、謝敏榮、楊正光、梁子駿。

於保良局陳守仁小學的足球推廣活動，吸引超過300名小學生參加。（徐焌然攝）

能夠邀請到多名球圈好友襄助，足證大豪的號召力。透過今次計劃，他希望讓現今年輕一代對香港足球有更深入的認識，「今次計劃旨在舉辦一個具延續性的兒童足球活動，令更多兒童受惠，讓一些原本沒有接觸足球的小朋友認識香港球員。現時目標是小學生，希望之後推展至不同地區。」

作為計劃創辦人的陳偉豪身體力行，親身與小學生以足球作交流。（徐焌然攝）

作為前港隊隊長，陳偉豪盼這個計劃能夠埋下香港足球的幼苗，吸引更多兒童留意香港足球，「還記得自己小時侯會崇拜球星如李健和、譚拔士等等，我認為現今香港球壇很缺乏『球星』。希望利用我的人脈，讓更多年輕一代認識港超球員，提升如梁諾恆這些港隊新秀的知名度。」

多名港超球星化身足球教練，到場支持計劃。（徐焌然攝）

「細佬」梁諾恆當然認同陳偉豪開辦「足球小將校園推廣」的理念，他直言大豪是兒時偶像，「我希望利用時間，令一班小朋友享受與港超球星交流的時光。」至於前香港足球先生陳肇麒自成為人父後，更喜歡與兒童相處，「到自己有小朋友後，才明白現今香港小朋友非常辛苦，而玩耍是小朋友成長重要的時刻，故希望為此計劃略盡綿力。」

陳肇麒兒子下年升讀幼稚園，昨日與小朋友相處大顯愛心。（徐焌然攝）