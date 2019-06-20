【西甲轉會】馬體會4000萬歐元收購馬高斯洛蘭迪　去季僅上陣16次

馬德里體會今夏有不少球員出走，周四（20日）又有新轉會消息，不過今次為有球員加盟。 馬體會宣布與皇家馬德里達成協議，簽入中場馬高斯洛蘭迪（Marcos Llorente），有指轉會費達4000萬歐元（約3.53億港元）。

24歲的馬高斯洛蘭迪簽下5年合約，被馬體會視為洛迪卡斯簡迪（Rodrigo Hernández Cascante）的替代品，卡斯簡迪料日內將以7000萬英鎊轉投曼城。

司職防中的洛蘭迪被皇馬教頭施丹告別，未來計劃不存在任何位置，令到這名前U21西班牙國腳得知「床單軍團」對自己有興趣後，決心轉投該支同市球隊。

洛蘭迪升上一隊後出場機會不多。（Getty Images）

洛蘭迪曾在世冠盃入過一球。（Getty Images）

洛蘭迪今季上陣機會甚少，各項比賽只上陣16場，西班牙國王盃及世界冠軍球會盃都錄得入球。洛蘭迪希望轉投一支有野心的歐聯球隊，而且不希望外借，而是永久轉會，馬體會完全合適，所以洛蘭迪不用太多考慮就簽字。

《馬卡報》又指，洛蘭迪希望留在西班牙，現在可以留在出生地馬德里，除了不會跟親友天各一方之外，這亦可讓他留在市內打理場外生意。

洛蘭迪被告知在皇馬陣中已沒位置。（Getty Images）

皇馬放人只為錢

《馬卡報》又指，皇馬本來希望將洛蘭迪賣到其他聯賽，但最後忍痛將自家青訓產品轉讓給馬體會，皆因簽入夏薩特、盧卡祖域等人已經用了不少資金，需要賣人去籌措資金去再進行擴軍行動。

馬體會教頭施蒙尼雖得到了洛迪卡斯簡迪的替代品，但面對多名後防球員出走，再加上基沙文近乎完成的轉會，這名阿根廷籍主帥仍有不少問題要面對。