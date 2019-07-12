【山系】山不在高　思考人與自然關係才更有意義

「山系女生」，一個近年愈來愈常見的詞彙； 更多人嚮往融入大自然的生活，是一件好事； 然而享受野外生活同時，所謂愛護環境，可真純粹參與其中，行行山拍幾張相片、hashtag一句「LoveNature」、post上社交平台，推崇自然的享樂便功德圓滿了嗎？ 對於山系Blogger Melody（鄭律韻）來說，遊歷山野可不再是個人享受，更成為「啟發三觀」的人生態度。 攝影：曾柏熊

除了推崇「環境友善」的山系Blogger身份，Melody本身是園景設計師和模特兒。初次跟她見面時，我對她有兩個主要印象：她的膚色白皙得驚人，這個聲稱不論假日與工作都跟山野樹林打交道的女生，日曬雨淋，緣何可以白成這樣？這個模特兒是如何保養外觀？然後，跟她談話，她似乎總是「慢半拍」地發呆，不是沒禮貌，卻總像常處於欲言又止、若有所思的狀態。但當走入山野，反而會顯露她最悠然自得、豁然開朗的一面。一路上自己哼着歌、拍起照，好不快樂；後來跟她相處久了，才發現，正是這種性格，她才找到當下最舒服的生活方式。

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Melody喜歡的不是「行山」，而是融入大自然的生活。

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很多事情都跟環境友善一樣，可能有生之年都未必看到改變，但這就代表可以放手，什麼都不做嗎？ 鄭律韻（Melody）

登山啟發「環境友善」生活追求

瀏覽Melody的社交平台，山野相片與感言固然是主旋律，除此以外，就是她分享個人生活上的「環境友善」貼士。如何用樹枝取代塑膠牙刷？符合怎樣的產地、生產碳排放、耐用、可回收等因素才算是真正環保產品？種種話題，她都十分重視。Melody經常將「環境友善」的概念掛在口邊，並形容這種追求與一般所了解的「環保」不同，分別在於後者是以減少污染和浪費為前題的生活方式，前者則更著重由污染和浪費的源頭開始著墨，例如減少使用塑膠飲管是「環保」，日常自備可重用餐具就是「環境友善」了。

Melody之所以開啟「環境友善」的生活追求，可從大學時代認識到一班山友而開始山野生活一刻說起。

除了是山系Blogger外，Melody也是一位園景設計師和模特兒。

IG打句 #LoveNature 就是愛護大自然？

如果要找一個詞語形容自己，Melody說是「迷茫」，相信跟很多在探索成長過程中的年輕人一樣，Melody說自己的中、小學時代活脫脫就是一個廢青、宅女，只知道要完成家人的期許而讀書，卻又不知到底為什麼要讀書，生活漫無目的，不知為何而活。她總在腦海中鑽研這類問題，想得着迷了，很多時甚至不自覺地忽略了外界的人和事。直至升上大學，18歲成年了，好像什麼事情都未做過。那時剛好結識一班喜愛行山的朋友，慢慢遊歷一座又一座香港的山嶺，令她憶起小時候跟家人遊山玩水時之無憂，在自然的壯麗之中，渺﻿滄海之一粟。亦在這時候，Melody好像找到真正安寧的生活方法。

行山時盡情放空，總是她最感舒適的時間。

「我為人很貪心，上一次山總不甘心行完就算，最起碼都要拿起相機，拍下親歷過、享受過的壯麗畫面，回家再跟網友分享，hashtag打句『#LoveNature』。雖然的確可以吸引更多人為了一睹這些景貌而投入山野的生活，但我想深一層，『享受』大自然就代表『愛護』大自然嗎？平日的生活又是否符合口中所說的愛護大自然？現代社會發展已經不斷以環境的破壞作代價，如果我們真的愛護大自然，卻不將這種喜愛貫徹到日常生活中，這些美麗的自然景像亦很難繼續存在。」Melody說。

幾年來的登山經歷，令Melody明白上山前先衡量自己的體能與準確路線導航都十分重要。

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人在山野身不由己

幾年間，Melody由香港的山野起步，足跡踏遍台灣、日本、馬來西亞、俄羅斯，多數都是自己一個人走，她認為這樣才是最完整享受山野的方式，她說：「我就是一個經常陶醉在思考之中的人，時常不自覺地發呆，但日常社交不可以總是這樣，反而當我一個人身處野外，就沒有這種顧慮。一個人面對漫山遍野的樹木，哼歌也好、自言自語都好，樹木都不會有反應，這就是我感覺最自在、最舒服的時候。」

有一次，Melody隻身遠赴台灣，計劃登上台灣第二高峰「雪山」，欣賞半夜的銀河星空，以及第一高湖「翠池」。這一次，卻成為她覺悟最深刻的經歷。她說：「這時我大約行了一年山左右，經驗不太充足。一路上遇過不少台灣、新加坡等地的登山客，他們都很奇怪為何一個女生獨自登山。入黑後，我到達三六九山莊過夜，方發現身處高山上，原來早晚的實際體感溫差如此巨大，只好將身上所有衣物以至背囊都披到身上抵抗低溫，天亮時依然疲憊不堪；然而或許年少氣盛吧，就是不甘心就此放棄，於是頂着疲倦的身驅往翠池出發，雖然成功到達，傍晚沿去程道路回去時，日落西山的黑森林也確實不宜久留，於是我又急又累趕回營地，走到山屋門前甚至已經累得直接倒下，義工們都擔心我是否高山反應，是否要想辦法將我運下山。慶幸當晚充足休息後，第二天及時回復體力離開。」

登上台灣第二高峰「雪山」的經歷，令Melody畢生難忘。（受訪者提供）

疲憊不堪也阻不到Melody往翠池出發。（受訪者提供）

高山上的早晚溫差比想像中更巨大。（受訪者提供）

為成為一個更好的人而活

這次經歷，沒有嚇怕當時登山經歷尚淺的Melody。相反，除了令她更重視登山體能、準確路線導航、好好計劃行程等基本要求外，更重要是過程中的反思。當很多人還在考慮生活間要否「愛護、尊重自然」的問題時，或許真的太過夜狼自大。原因是，人類處於大自然當中實在太渺小，稍一不慎，隨時被吞沒了亦無人知曉。大家應該搞清楚先後次序，大自然不會因為人類而被消滅，而是當大自然失衡帶來的環境變化，足夠令人類滅亡。這種感悟令Melody認知到，當下最有意義的生活，就是由自己開始，好好地活出「環境友善」的生活方式，可行的話就將它推廣給身邊所有人。縱使一個人的力量不能為大環境帶來什麼改變，但Melody始終深信，只要自己認定是對的事，即使有生之年都未必看到改變，亦不代表可以放手什麼都不做。

分享大自然美麗風景，只是令人反思愛護環境的第一步。

回首過來 最想探索還是「屋企後山」

幾年間，由台灣的雪山、玉山、南湖大山、北大武、再到俄羅斯的厄爾布魯士山、美國的優勝美地等等，Melody用腳步走過不少地方。但當問她還想好好探索的地方，遠在天邊近在眼前，竟然是她自以為熟悉非常的「屋企後山」——九徑山。她說：「小時候爸爸帶我行山都很沒新意，走來走去都是九徑山，十多年來走過很多遍，一直都以為自己對它很熟悉。有一次周末，我即興上山走走，四周探路，反正肯定自己知道方向下，見到似路的地方就走進去，結果走入了一個沙坡處，沿沙坡往下走到了一個懸崖，舉目無路，無可奈何只有回到剛才地質鬆散的沙坡往上跑，沿一路走來的路離開。然而在我腦海之中，那個懸崖下是一片我從未見過的森林，我從未想像過生活的地方附近竟會有如此壯麗的景觀，可惜當時身上沒有相機，未能拍下來跟大家分享。及至現在，我依然很想找回當時意外到達的這個懸崖，但印象中已經找過3、4次，還是找不到。大自然的複雜程度遠超我們想像，千萬不要輕視屋企的後山。」

大自然很奧妙，即使是屋企後山也不能輕視。

很多山人都會形容，行山愈多，就會愈認識到自己的渺小。曾經用腳步征服過什麼地方，真的不是最重要，反而能夠從中領悟到一種真正融入大自然的生活方式，活出自己最舒適的節奏，對Melody來說才是野外生活的真義。