【港足】本地波座談會激辯未來發展　球圈人政客倡賭本地波合法

民間組織「撐場大聯盟」今日（22日）舉辦「推廣香港足球發展交流會」，邀請一眾球圈人士、政客、學者及球迷等熱愛香港足球人士，一齊討論香港足球未來發展。 適逢足總董事會改選在即，在場兩名關鍵人物包括候選主席貝鈞奇及候選董事陳志康，均和與會人士花最多時間討論足總如何改革才會對球圈更好。

座談會以討論形式，圍繞港足相關的4大議題進行，包括場地、學界發展、入座率及足總改革。就足總改革問題，在場的港足前隊長陳偉豪率先「發炮」，指足總董事會永遠一成不變，太多不同持份者，但每次表決時都由一些「唔識」足球的董事話事，他指出早前選教練（指加利韋特）已是一個好例子，結果該教練亦只任職數月便離開。今次新帥上任情況亦差不多，「能否撐得過聖誕也未知」。

民間組織「撐場大聯盟」舉辦港足發展交流會，邀請球圈人士、立法會議員、區議員、學者及球迷就港足未來發展進行討論。（陳智深攝）

貝鈞奇回應指，自己搞波已有逾50年，雖不是大財主但仍有很多付出，包括經歷董事會成立、支持設立區隊等，他指自己只是舵手，將來出任足總主席仍然會集思廣益，聽從各界意見去「掌舵」。貝鈞奇又特別向現場球迷澄清，他本人很愛惜香港大球場，不是要「殺咗佢」，只是支持重建，希望外界不要誤會。

至於極有可能成為第一位前球員出任足總董事的陳志康，則表示如成功入局會實行大改變。他表示絕對支持足球產業化，亦支持賭本地波合法化，因為兩者均可以為球圈引入更多贊助，獲得更得資源。被問及他如入局還有什麼抱負時，他表示好想做好橋樑角色，為球會擔任中間人，向康文署等政府部門在場地上爭取更多權益。

候選足總主席貝鈞奇和候選足總董事，就未來如何改革足總與球圈人士和公眾交流。（陳智深攝）

對於貝鈞奇回應陳偉豪指，引入非球圈人士進入董事局，是歷史問題，當年為向政府證明認受性，故董事會一直有邀請法律界及退休官員擔入董事；香港飛馬會長羅傑承則表示，引入外人監察合理，但希望貝鈞奇當選主選後，能多鼓勵董事入場睇本地波，不希望有份決策者對港足無知，「連港超聯球隊也數不出。」

與會另一花較長時間討論的議題，是如何吸引球迷入場，提升入座率。曾在中甲效力的飛馬隊長陳肇麒指，香港不如外國或中國國內，每個地方有固定支持者有歸屬感，不過仍有辦法可以改善，例如改變開賽時間，不要在下午舉行讓更多球迷進場。「陳七」指：「下午兩點半，烈日當空如何叫女球迷陪男友進場呢？球迷當然是一支公啦！」

羅傑承則表示，要提升入座率，一定要靠港隊成績有所提升。以往港隊和球會成績好，球巿亦相對興旺；近年港隊以入藉兵為主，剛剛主場面對中華台北也落敗，球迷難有歸屬感。他亦建議足總考慮為本地波票價定出上限，他以剛過去一季為例，傑志收取150元其實入座率不理想，因為實在太昂貴；他更指上限最好不逾80元，因為80元已算很昂貴；他支持容許球會自由定價，但最好有票價上限。

與會者亦大致認同，賭本地波合法化，可以刺激入座率。兩名在場的立法會議員區諾軒和陸頌雄均表示會嘗試爭取或啟動相關討論。假如賽馬會能處理本地波博彩，而收入又可回饋球壇，如設立足球學院或用於場地資源會是最理想。

羅傑承（左）和陳偉豪（右）均指足總董事會過去有太多「不懂足球的人」作決策，有礙球圈發展。（陳智深攝）

此外，日前有網民上載相片，指陳偉豪有參與周日（16 日）遊行，陳偉豪直認不諱，指政府在民間失去信任令大批市民上街，他感覺「所有事都是逼出來的」，他認為政府應拿出誠意讓巿民回復信任，而非充耳不聞。他最終花5小時行畢全程，並表示：「估不到香港人可以這麼有規距和秩序，初初以為外國才會有。」

被問及港隊上場友賽中華台北敗因，他認為是選人問題，外國教練以外國教練準則去選兵，但很多香港球員在25、6歲連在球會也未有正選，踢香港隊比賽並非不能試新人，但一年只得幾次機會，不能試得太多。