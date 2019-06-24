【K League】FC江原先失4球　最後25分鐘轟5球反勝浦項制鐵

聯賽上演奇蹟反勝！主場的FC江原在落後浦項制鐵4球下，但主隊在71分鐘起大演反擊戰，其中在補時階段更轟入3球，結果以5：4戲劇性反勝浦項。

浦項制鐵造訪FC江原，上演韓職聯第17輪聯賽，浦項制鐵反客為主，在上半場由巴西前鋒大衛達施華（David Aparecido da Sliva）的兩個入球領先，浦項在下半場未有留手，李碩賢及達施華各建一功，遙遙領先至4：0。

浦項的巴西前鋒大衛達施華連中三元，但未能助球隊贏波。（影片截圖）

FC江原在主場落後至4球，當然不希望在主場球迷面前以這個戰果結束比賽，加上浦項的後防在大幅領先下，略見鬆懈。江原的趙宰桓終在71分鐘為主隊「破蛋」，江原的攻勢水銀瀉地，後防的施亞利斯（Valentinos Sielis）門前補射得手，在78分鐘追成2：4。

江原乘勝追擊，多次在兩翼傳中侵襲浦項的後防，趙宰桓在92及94分鐘攻入兩球，連中三元，助球隊追成4：4平手，及後在最後一擊更由鄭祖國攻入絕殺一球，在補時階段奇蹟地連入3球，在25分鐘內狂追5球，以5：4反勝浦項，全取3分。

江原的趙宰桓連中三元，在補時階段射入兩球，成為球隊反勝功臣。（影片截圖）

江原前鋒射入奠勝一球後，眾將衝入場內慶祝。（影片截圖）

在鄭祖國攻入奠勝一球後，江原眾將齊齊衝入場中慶祝，而在場的主場球迷親眼見證這場反擊戰，全場亦陷入瘋狂。相反，在25分鐘連失5球的浦項門將柳煥宇，一臉茫然。