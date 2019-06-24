【行山】郊野公園受歡迎活動　行山拋離BBQ居首　關注山徑承受力

有本地研究指，郊野公園使用者的習慣大變，會去行山的人數急升，比例由1990年的12.6%，升至2018年近4倍的47%。行山超越散步及燒烤，成為香港人最喜歡到郊野公園做的活動，他們平均每次行山2.5小時。

香港大學李嘉誠醫學院公共衛生學院「愛+人」與WYNG基金會旗下的TrailWatch合作，以電話訪問1011位香港市民，調查港人使用郊野公園的情況。研究發現，行山是港人在郊野公園中最喜歡做的活動，比例達47%，比起1990年的同類調查，升幅近3倍。

港大公共衛生學院助理教授張自光（左）及TrailWatch項目總監程德欣出席記者會。（顏銘輝攝）

如今行山取代燒烤，成為最受歡迎的郊野公園活動。（資料圖片）

在1990年的調查，只有12.6%使用郊野公園的人會去行山，排名在燒烤及散步之後，但如今行山遠遠拋離其餘活動，居最受歡迎郊野公園活動之首。港人在郊野公園的活動取向由靜態漸變至動態，WYNG基金會項目總監程德欣表示：「反映到香港人提升對健康的關注，很多傳媒報道健康的生活態度，例如飲食、生活習慣及活動。」

程德欣認為漁護署等政府部門應正視行山人數急升，並特別提到行山徑的承載力。她說：「郊野公園的山徑差不多，但反映到用的人次多了很多，所以每條山徑承受的壓力增加。跟很多行山人士談過，有不少山徑受到破壞，究竟應該怎樣去維修？這是個很大的議題。」

01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談

程德欣指行山的人數增加，有關部門應該制定相關政策配合。（顏銘輝攝）

行山徑上及兩旁發現到的垃圾。（資料圖片）

平均每次行山2.5小時

程德欣續說：「這個研究十分重要，可以了解到幾多人用郊野公園，他們會在郊野公園做什麼。其實，政府的政策，好像山徑維修，或者支援行山人士的設施，例如斟水用的水機，還有如何教育行山人士leave no trace（山野無痕）以及垃圾對山野的影響……這些數據很重要，值得相關部門參考，去制定有關的政策。」

今次的研究還發現，每位會去郊野公園行山的受訪者，平均每次行山2.5小時。程德欣說：「世衛（世界衛生組織）建議每周進行150分鐘的體能運動，去達到健康的指標，而我們研究顯示，（會去行山的）受訪者平均行2.5小時。這代表他們每星期去行一次山，已經達到這個目標。行山是個免費的活動，大家去到郊野，就可以達到國際體能活動指標，這樣很值得繼續鼓勵。」

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漁護署近年舉辦修築山徑的工作坊，招募市民一起維修行山徑。（資料圖片）

港大公共衛生學院助理教授張自光在記者會上解釋是次研究。（顏銘輝攝）

研究暫未納入越野跑

近年越野跑或跑山活動興起，愈來愈多人參與，但研究結果卻沒有提及這項運動。港大公共衛生學院助理教授張自光解釋，是次研究希望與1990年的調查作直接對比，而跑山屬於新興運動，在29年前的調查沒有跑山的選項，所以今次的研究也沒有，但他表示可以在下階段的研究考慮納入越野跑運動。