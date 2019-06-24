【足球轉會】李斯特城中堅馬古尼8000萬鎊投曼城　曼聯終於爭輸？

應屆英超冠軍曼城，在隊長高柏尼離隊、防守中場費蘭甸奴已屆34歲之下，領隊哥迪奧拿急欲尋找一個防線領軍人物鎮守。他看中的是李斯特城中堅哈利馬古尼（Harry Maguire）。 同一時間，急於增兵重拾昔日輝煌的同市宿敵曼聯，也看中這位英格蘭國腳。今次已是曼市雙雄18個月內第三度在轉會市場上交鋒。對上兩次均由紅魔贏出，即使事後看來他們的勝利「仲慘過輸」。

2017/18球季馬古尼自已降班的侯城，轉投李斯特城，身價1200萬英鎊，最終可高達1700萬英鎊。此子很快已在李斯特城站穩陣腳，出色的表現讓他入選英格蘭大國腳，2018年世界盃，英格蘭在決賽周前被一致看淡下取得第四名，馬古尼是表現最突出成員之一。

各大英超豪門也想將他收歸旗下，當時馬古尼無視名利引誘，為感謝球會對他的知遇之恩，跟李斯特城續約5年，人工由4.5萬英鎊，大幅增加至8萬英鎊。

然而到了今個夏天，即使李斯特城為他設下高達8000萬英鎊的「查詢價」，仍阻止不了曼市雙雄將他收歸旗下的決心。

去年夏天留隊，一季之後，馬古尼似乎還是要離開李斯特城。（Getty Images）

馬古尼正值當打之年，加上頂上功夫了得，令曼聯和曼城均希望羅致他。（Getty Images）

曼聯試圖第三度攔途截劫？

英國主流傳媒近日紛紛報道，為馬古尼開出一紙28萬英鎊周薪合約的曼城，已「無限接近」把他簽入，只待進行體測。《鏡報》披露，馬古尼向身邊好友說，曼城開出的條件「好得難以拒絕」，哥迪奧拿相信今次能力壓曼聯搶人成功。畢竟可以預期，加盟曼城可為現年26歲的馬古尼，職業生涯贏得更多獎盃，此前他唯一得到過的錦標只有英冠附加賽冠軍一項。

唯獨《倫敦標準晚報》力排眾議，引述曼聯內部消息，說紅魔不願就此放棄，甚至願意付出近9000萬英鎊搶人，令事情仍有變數。

馬古尼在2018世界盃表現突出，自此身價水漲船高。（Getty Images）

馬古尼鐵定成為紀錄男

該報指出，曼聯和曼城原本均無意付出李斯特城開出的天價，曼聯最初出4000萬英鎊測試對方反應，曼城則願意付出跟去年收購馬列斯看齊的6000萬英鎊，甚至今夏買入馬體會中場洛迪卡斯簡迪（Rodrigo Hernández Cascante）的6260萬英鎊水平。此舉令曼聯唯有再提價至接近7000萬英鎊水平。

曼聯防線積弱，主帥蘇斯克查有意一次過引入馬古尼和水晶宮右閘雲比沙卡（Wan-Bissaka）。曼聯為雲比沙卡二度出價均被拒絕，當時價錢為3500萬英鎊另加似乎表現的額外1500萬英鎊，盛傳紅魔日內會再跟水晶宮商討，並落實交易。可是一旦這名21歲小國腳也以市場盛傳的6000萬英鎊水平加盟曼聯，將令李斯特城對已為英格蘭正選大國腳的馬古尼身價企得更硬，隨時打破雲迪積克轉投利物浦時的7500萬英鎊後衛轉會費最高紀錄。

然而無論馬古尼最後以6000、7000、8000還是9000萬英鎊轉會費離隊，他肯定會打破由史達寧保持的4900萬英鎊英格蘭球員最高轉會費紀錄。

已降班的侯城，培育出馬古尼和羅拔臣兩大當紮守將。（Getty Images）

馬古尼並不是出自名門，他的青年軍生涯在錫菲聯度過，其後在升上成年隊後，亦只是為錫菲聯在英甲中作賽。馬古尼的能力被當年的英超球隊侯城賞識，首度在英超賽場中馳騁。

他效力侯城期間，球隊為英超的「升降機」，曾降至英冠再重返英超，但隨即再次降班。馬古尼與球隊度過起起跌跌的第3個球季後，正當他以為無法在英超立足時，李斯特城便向他招手。馬古尼在17/18球季加盟李斯特城，雖然已經由當年奇蹟奪冠的球隊，變回一支中型班，這次轉會卻影響哈利馬古尼的足球生涯，令他對李斯特城心存感激。

上月他接受BBC訪問時，仍對跟上季尾上任的新帥羅渣士合作充滿期待，讚揚對方「必定可以讓我們進步，在一個準備充足的季前熱身賽之後，我肯定他是那個能幫助我們躋身歐洲賽資格席位的男子。」言談之間，他看似有意留隊，當然足球世界瞬息萬變，計劃趕不上變化亦是常事。

曼聯在哥迪奧拿手中搶走山齊士，怎也想不到「山神」加盟後毫無表現。（Getty Images）

今次「馬古尼爭奪戰」已是曼聯與曼城之間過去18個月內第三度在轉會市場大鬥法，對上兩次哥帥首先看中的阿歷斯山齊士和費特，最後均被曼聯成功搶走。

當然周薪高達50萬英鎊的「山神」毫無作為，更因打破球員之間薪酬平衡，間接令球隊士氣低落，而18萬英鎊周薪的費特長列後備，均令爭贏球員的曼聯，結果輸得更慘已是後話。