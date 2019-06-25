【來稿】古華特鍾達希的家鄉　荷蘭屬地庫拉索逆境創奇蹟

庫拉索（Curacao）這個名字沒多少人聽過，但古華特、雲安賀特、馬杜奴，曼聯青訓鍾達希等荷蘭兵，均帶有庫拉索人的血統，多年來為荷蘭各級青年隊進貢不少人才。但這個加勒比海小島自古以來就非與世無爭的天堂，甚至因捲入委內瑞拉的政治危機，變成部分人的地獄。 撰文：陳冠東

這個荷屬小島上周六於美洲金盃中，憑燕豪芬2號門將艾萊爾隆姆連番撲救，以1：0擊敗了洪都拉斯。庫拉索首次在此項盃賽中全取3分之餘，並將曾於2010及2014年打入世界盃決賽周的對手送出局。只要他們最後一場在牙買加身上取得分數，就有可能首次出線淘汰賽。這可是古華特於2015-2016年執教時都未曾取得的成績。

庫拉索稍為有能力的足球人才全都送往荷蘭，近年就有鍾達希、前紐卡素球星安尼達等，足球產業自然也難以發展，取以代之的經濟支柱則是旅遊業及石油相關產業，並成為一個有名的避稅天堂。雖然與聽起來與區內部分島嶼無異，但庫拉索離委內瑞拉海岸只有約60公里，就使這小島近月成為區內政治的熱點，並令人尋回其大起大跌的歷史。

▼帶有庫拉索血統的球員（按圖放大）

深受鄰近大國影響的小島

鑑於委內瑞拉的政治形勢不斷惡化，荷蘭政府就宣布將庫拉索訂為委內瑞拉人道救援物資的「物流中心」，並希望委國能接受物資，以解決國內的人道危機。而委內瑞拉的國民則在這段期間逃離缺乏日常生活所需的家園，除經陸路進入哥倫比亞及巴西等國外，亦有部分逃往庫拉索及鄰近的荷屬島嶼。

庫拉索以1：0擊敗洪都拉斯，首次在美洲金盃全取3分，只要周三早上鬥牙買加取得分數，即可首晉淘汰賽。（資料圖片／路透社）

委內瑞拉馬杜羅政府雖然宣布封鎖與庫拉索的海路邊境，但仍然無阻國人用腳投票，導致庫拉索等地人滿為患，無力處理眾多難民庇護申請。國際組織「難民國際」（Refugee International）於今年4月發表的報告就指，庫拉索曾「拘捕、拘留及遣返」尋求庇護的委內瑞拉人，並指其接待難民的狀況「可能是美洲最差」。該報告估計目前有約1萬至1.3萬名委內瑞拉人在庫拉索。

雖然荷蘭政府在2月已表示會為尋求庇護的委內瑞拉人，提供公民身份及其他支援，但其實這對他們來說也可能只是杯水車薪。庫拉索的近年經濟不景，境內煉油廠再得不到委內瑞拉的原油供應，失業率高企，其外匯儲備更只能支付多兩個月的入口量。要在此刻接收大量難民，庫拉索明顯力有不逮。

▼英超頭5輪賽程（按圖放大）

+ 16 + 15 + 14

古華特在2015年3月至2016年6月執教庫拉索，取得6勝3和3負的成績。（資料圖片／Getty Images）

無法逃脫地區局勢

在庫拉索的歷史中，委內瑞拉帶來的風暴也非此人口只有16萬人的小島，第一次經歷的政治問題，甚至它的起起落落一直以來都與外部勢力有關。

由於庫拉索的地理位置不在風暴帶內，因此當地是當年大西洋貿易路線上一個非常可靠的港口。荷蘭於18世紀的文件更稱庫拉索是該國「西印度唯一安全的港口」，鼎盛期能同時停舶300首大型船隻，可見當時庫拉索的重要性。優越的地理位置令這個土地貧瘠的小島由最初的不受殖民者重視，演變成區內的貿易中心的主要原因。

曼聯新星鍾達希在庫拉索被發掘，繼而飛往荷蘭到飛燕諾踏上職業球員之路。（Instagram@tahithchong）

於1675年成為自由港的庫拉索當時最主要的商業活動是販賣黑奴，庫拉索出產的黑人荷蘭球員的祖先，就是在此歷史大勢下定居庫拉索。各國商人從非洲買來的奴隸庫拉索拍賣，運往中南美洲及其他加勒比殖民地。而西班牙帝國在美洲大陸得到的銀、可可豆及煙草等商品，亦會運送至庫拉索，然後直接橫越大西洋送抵西班牙。

後來西班牙殖民地因18世紀初的戰爭問題不再與庫拉索貿易，他們就轉與法國殖民地交易，並產生依賴。最終在法國在區內最重要的殖民地海地於19世紀初獨立後，庫拉索就失去了資金來源並逐漸衰落，19世紀中荷蘭禁止販賣黑奴後更直接將庫拉索經濟打入谷底，直到當地開始處理委內瑞拉的石油才好轉，中間經歷約一個世紀。

鍾達希現在已為家人帶來富足的生活，並搬到曼徹斯特。（資料圖片／Getty Images）

導致小島大起大跌的因素幾乎全是外圍政治，庫拉索人處理手法往往是歸邊，最終全盤失敗，導致當地幾乎有能力的人都搬到荷蘭生活，做就了一代代的「庫拉索裔荷蘭國腳」。曼聯新星鍾達希就是在庫拉索被發掘，於8歲就飛往荷蘭到飛燕諾踏上職業球員之路。他甚至在訪問中表示到阿姆斯特丹機場後遺失行李，連球鞋都失去，只能對飛燕諾職員說「我現在一無所有」。

視隊友普巴為學習對象的鍾達希，現在已為家人帶來富足的生活並搬到曼徹斯特，但現在庫拉索人卻要面對委內瑞拉崩潰的殘酷現實，庫拉索的經濟恐怕又要沉寂一段長時間。至於足球方面，美洲金盃的佳績似乎還需靠阿積士、飛燕諾等荷蘭大會青訓去延續，或許尚未得到荷蘭徵召的鍾達希，有一天會穿上代表庫拉索的藍色戰衣，於北美戰場上競逐榮耀。

鍾達希（右）暫時未獲荷蘭大國腳徵召，他可會穿起庫拉索戰衣，於北美戰場上競逐榮耀？（資料圖片／Getty Images）

作者簡介：

專注分析非洲政治的前新聞工作者，偶爾會寫到足球相關的政治問題。

作者Medium專頁：https://medium.com/@bryaneverlusen

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