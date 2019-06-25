【美洲盃】日本賽和厄瓜多爾雙雙出局　烏拉圭一球挫智利首名晉級

美洲國家盃C組最後一輪分組賽，日本力爭參加美洲盃以來的首場勝仗。新星久保建英在末段破門但越位在先，日本終與厄瓜多爾賽和1：1，並未能以最後第3名晉級8強，與厄瓜多爾雙雙出局。 另外，烏拉圭憑卡雲尼在下半場末段一箭定江山，1球小勝智利，取得C組首名的出線席位。

日本在今屆美洲盃頭兩場小組賽1和1負，仍未打開勝利之門，最後一輪鬥厄瓜多爾只要擊敗對手，將能夠以最佳第3名的資格晉級，首度打入美洲盃的淘汰賽階段。

上仗梅開二度、助日本賽和烏拉圭的三好康兒，今仗繼續正選上陣，久保建英亦復任正選，配合岡崎慎司及中島翔哉，合作進襲厄瓜多爾的防線。上半場15分鐘，岡崎慎司一次個人突破雖被對方門將解圍，但踢出不遠，後上的中島翔哉補射得手為日本先開紀錄。厄瓜多爾在35分鐘憑文拿（Angel Mena）門前補射入網，追成平手。

中島翔哉上半場為日本先開紀錄。（視覺中國）

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兩軍今仗必須贏波才可力保晉級希望，所以雙方大打進攻足球，全場各自製造16次攻門，日本錄得7次中目標埋門，比厄瓜多爾多出4次，惟今仗未能在餘下時間取得入球。今場再度擔正的久保建英，在比賽末段門前補射破網，但他越位在先，結果兩軍打成1：1平手。

日本在今屆美洲盃3戰取得2和1負，排C組第3。日本因得失球差較B組第3巴拉圭差，未能首度打入美洲盃淘汰賽階段，與厄瓜多爾雙雙出局。

今仗復任正選的久保建英，在補時階段「食詐糊」，入球無效。（視覺中國）

以年青球員為骨幹出戰美洲盃的日本，雖然再次無緣晉級，但一眾小將亦有驚喜表現。日本主帥森保一對賽果略感失望，認為球隊在埋門一腳的把握力有待改善，「球隊在今仗有充分的準備，未能獲勝是令人失望的戰果。我們在今屆賽事製造了不少機會，但在把握力上仍有不足，我們在這方面需要改進。不過，我對他們充滿信心，我相信在團隊的努力下，將有望與世界列強競爭」。

日本隊力戰下，只能賽和厄瓜多爾，未能在今屆美洲盃再進一步。（視覺中國）

另外，烏拉圭與智利互碰爭奪小組首名，卡雲尼在82分鐘頭槌建功，一箭定江山，擊敗智利，以小組首名晉級。

蘇亞雷斯在今仗雖未有進帳，但成功「搶鏡」。事關他在上半場避過門將後起腳，智利門將回身快撲出蘇亞雷斯的射門，該名烏拉圭射手被對手門將擋出射門後，隨即示意對手門將犯手球，但為意自己犯下腦筋的錯誤，立刻雙手抱頭。

美洲盃8強出爐，主辦國巴西鬥巴拉圭，勝方將在4強對阿根廷/委內瑞拉勝方，有機會上演眾望所歸的巴西對阿根廷。另一條線是哥倫比亞撼智利，而烏拉圭對秘魯。

美洲國家盃最後8強 巴西（A組首名）Vs 巴拉圭（B組第3名） 委內瑞拉（A組次名）Vs 阿根廷（B組次名） 哥倫比亞（B組首名）Vs 智利（C組次名） 烏拉圭（C組首名）Vs 秘魯（A組第3名）

There is only 1 player in the world who would appeal for a handball against the goalkeeper: Luis Suarez pic.twitter.com/BWk9UlbCqI — John Kokkoris (@jKokkoris8) June 24, 2019