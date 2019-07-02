【夏天行山】預防遠足中暑　由路線策劃做起　準備充足裝備

預防勝於治療，相比懂得處理熱病，更重要的是預防熱衰竭或中暑。如何在行山期間避免中暑？以量力而為作大原則，了解天氣情況，小心計劃行程，準備充足裝備。

行山遠足前應該留意天氣，若天文台發出酷熱天氣警告，代表戶外活動時熱衰竭及中暑風險大增。天文台還有一個炎熱天氣特別提示，在一些氣溫高、濕度高或風勢弱等的情況下，雖然未達發出酷熱天氣警告的水平，但若果行山人士未有採取適當的預防措施，仍有中暑風險。

行山前記得上天文台看天氣：

除了氣溫外，出發前可以留意香港暑熱指數，該指數反映溫度、濕度、風速以及太陽照射的影響，如果高於30的話，代表暑熱天氣可能對身體有影響。

出發行山前得知天氣炎熱，首要衡量自己身體狀況，不是每個人都適合在高溫下進行劇烈運動。小童、長者、長期病或高血壓患者，以及過胖人士都較易中暑。

01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談

在路線計劃上，可以選擇一些多樹蔭的路線，避免暴曬。（資料圖片）

選擇撤離點較多的路線

如果決定行山，則可以透過計劃行程，去減低中暑風險，例如選擇一些多樹蔭的路線，避免暴曬；選擇一些上落較少的山徑，減少體能消耗及出汗。此外，還可以選擇一些撤離點較多的路線，萬一身體不適，可盡快離開山野。

一些長期在山頂及山脊上行走的路線通常較少樹蔭，要在烈日下暴曬，例如西貢的蚺蛇尖，行山徑風化嚴重，沿路基本上「光禿禿」，所以在夏天的時候，那兒常有行山客中暑求助。又舉例說，位於大埔的船灣淡水湖郊遊徑全長15.5公里，大部分路線沒有遮蔭，而且中途沒有補給及撤離點，另外西貢的長咀地處偏僻，來回程需要約20公里。因此，在炎夏時可以避免行這類行山徑。

船灣淡水湖郊遊徑路長又少樹蔭，避免在夏天去行。（資料圖片）

山藝教練梁百衡表示，夏天行山要避免中暑，事前的路程計劃很重要。（由受訪者提供）

山藝教練：最易忽視路程策劃

香港岳峰攀石會山藝教練梁百衡說：「最容易忽視的是路程策劃，以往有些意外，行長途的路線，在夏天對體能要求很大，但行山人士忽視了。冬天行可能沒有問題，但夏天就會突顯出問題，你的身體可能無法承受得到。」

梁百衡續說：「很多人是放假才去行，我們會叫這些做『周末戰士』，對野外環境認識有限，對路線亦未必清楚。坊間很多媒體鼓吹一些秘景、隱世路線，可能風景很優美，但叫得做秘景，相信行入去的距離都比較遠。」

可以選擇一些路上會有涼亭的路線。（資料圖片）

避免中午行山

在炎夏行山，應該預留較多休息時間及地點。設計行程上，可選擇較多涼亭等遮蔭設施的路徑，特別午餐的位置最好有遮蔭，方便長時間逗留，萬一天氣酷熱又暴曬，可以在此避過最熱的時間後才繼續行程。

梁百衡說：「夏天日照時間本身較長，如果是半日的旅程，一是早點出發，或者晚一點開始，例如下午2點後才開始行，避開烈日當空的時間。我日前做遠足領隊訓練，下午3點集合，行到晚上10點，之後過夜，早上6點再出發，行到12點完。可以避到就盡量避，我辦訓練課程都會避，更何況是普通行山！」

在夏天行山，可以盡量避免中午時分留在山上，可以選擇中午前提早出發，或者待中午過後才起步。（資料圖片）

在夏天行山，一定要帶備足夠的飲用水。（資料圖片）

飲酒會加速水分流失

此外，可以選擇有水源補給的路線，例如飲水機及汽水機，如果路上有士多或餐廳補給則更佳，但切勿直接飲用溪澗水止渴。可能有人覺得飲凍啤酒會解渴，但含咖啡因或酒精的飲品，會加速身體水分透過泌尿系統流失，增加熱衰竭及中暑風險。

裝備方面，穿上鬆身、淺色、通爽及方便排汗散熱的衣服，帶備闊邊太陽帽或太陽傘。梁百衡表示：「夏天行山通常會穿短袖衫，可以加手袖，再加頂闊邊帽，可以遮得到後頸。行叢林地區建議穿長褲，但如果行主要路線，可以穿短褲，行動力會快一點，就可以快點完成旅程。」

夏天行山流汗多，水分流失快，飲水是十分重要的。（資料圖片）

如用保暖瓶盛載冰水，在炎熱的戶外都能享用冷飲消暑。（資料圖片）

可用保暖瓶盛冰水

最重要的是帶備足夠食水，建議最少每人兩公升，還可以帶備電解質補充飲品，但實際還是看個人體能及路程。梁百衡說：「運動飲品可以帶，但不能只帶運動飲品，它本身有很多糖份，有時人體最需要的是水。」如有需要，可以帶備冰水。如用保暖瓶盛載冰水，在炎熱的戶外都能享用冷飲消暑；如果用不保暖的水樽亦有好處，間中可以用冰冷的水樽為皮膚降溫。

在夏日行山，可以帶便攜風扇，為自己製造涼風散熱；另外，還可以帶噴霧水樽或者噴水壺，在炎熱之時，向自己或同行人士噴水霧降溫。

在夏天行山，可以加手袖，再加頂闊邊帽，遮得到後頸。（資料圖片）