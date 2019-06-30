【行山．01測試】泥路之選Supercross　濕滑石地要留神

是次測試Salomon Supercross GTX越野跑鞋，看看這對鞋在馬路、石屎路、泥路及石路上的表現，還有地面濕滑時的影響。 在乾地時，Supercross GTX在各種地形的發揮都非常好，行過陡峭的泥路上斜，也沒有滑腳。在濕地時，它在泥地的表現還可以，但行在長期有水濕滑的石面就要小心，會有滑倒的感覺。

測試對象：Salomon Supercross GTX

重點：GORE-TEX防水能力、鞋底在不同地形表現

地點：龍虎山、金龍脊

是次測試對象是Salomon Supercross GTX。（顏銘輝攝）

測試對象簡介：

Supercross GTX是一對越野跑鞋，製造商使用了抓著力及耐磨性能兼備的Contagrip®TD鞋底，厚29.3至29.9毫米，可抓穩鬆軟路面；中底為EnergyCell，加厚到19.3至19.9毫米，提供吸震及承托；鞋面則經過撥水處理，以防積水，加上GORE-TEX®的防水內裏，盡量令鞋筒內乾爽；此外，還用上了Sensifit™承托帶去取代傳統的鞋帶。

這對鞋用了Sensifit™承托帶去取代傳統的鞋帶。（顏銘輝攝）

測試地點簡介：

龍虎山路線難度低，大多為馬路，泥路較少，但特地途經一小段龍虎石澗，測試濕石地能力。

金龍脊位於鳥蛟騰至雞谷樹下之間的山脊，初段上山為石級，要跨越小澗，中尾段是難行的泥路，上落甚多。

龍虎石澗的石級長期潮濕，很適合測試。（顏銘輝攝）

金龍脊有很多陡峭的泥路，上落甚多。（顏銘輝攝）

測試後感：

連續3天穿了這對鞋上班，以作適應，首先是學用Sensifit™承托帶，了解怎樣的鬆緊度適合自己。承托帶的用法與傳統鞋帶完全不同，方便得多，一拉就會緊。最初穿上腳，覺得前腳掌位置有點窄，但慢慢適應了，就沒有大問題。記者還穿了這對鞋到運動場跑了4公里，覺得舒服，中底的緩衝不錯。

在乾的馬路、石屎行山徑以及泥路，這對鞋的表現都沒有問題，其中在金龍脊，行過一小段斜度目測約有60度的泥路上山，每步都行得穩健，可見鞋底的粗粒箭咀紋在乾泥路上發揮不俗，抓地力強。

至於濕地方面，記者特別仔細測試及分類。在龍虎山及金龍脊的路上，都發現到一些未至於爛到泥濘程度的濕泥，特地在上面來回行走，沒有失平衡的感覺，落腳感覺幾穩。

Contagrip®TD鞋底，前半部箭咀紋向前，上斜時抓緊泥土；後半部箭咀紋向後，則是落斜時抓地。（顏銘輝攝）

不同地形測試短評：

+ 5 + 4 + 3

在龍虎山行克頓道上山頂，有些路段是濕滑的馬路。如果全掌落地、再全掌提起行的話，不覺得滑。不過，如果提腳時，並非全掌同時提起，而是先提腳跟，再提腳尖的話，腳尖就有種打滑的感覺。

這對鞋在龍虎石澗的濕石地形表現稍遜，會有滑倒的不穩感覺，定要步步為營。在金龍脊路上，記者特地將腳放入溪流中，本身打算測試GORE-TEX®的防水能力，但一腳踩落澗底的石時，馬上有滑倒之感，踩得並不穩。因此，不建議大家穿這對鞋去行澗，或者在大雨下行石面路。

不過，有點值得一讚，我最初以為鞋底濕水後會有段時間很跣，但原來這個鞋底去水幾快。記者在溪澗試完GORE-TEX®性能後，馬上就踏上乾的石頭，並不覺得滑。作個小總結，除了長期濕滑有水的石面外，這對鞋在其他地形的表現都沒有大問題。

試一試將鞋放入溪澗中，看看它在水流中的防水能力。（顏銘輝攝）

另一個測試重點是GORE-TEX®的防水性能。首先是靜態測試，記者用手將一隻鞋放入一盆水中，水位淹過整個鞋頭及鞋面，並覆蓋三分一鞋舌，之後計時。頭一分鐘，沒有感覺到入水，但一分鐘後，開始感到潮濕，並覺得鞋舌位置開始入水。

之後，到野外測試，將鞋放入流動的溪澗，在流水中看看其防水性能，但沒有認真計時。水淹鞋頭，感覺沒有問題；水淹鞋面，亦沒有入水，但當水位去到鞋舌的時候，就覺得有股濕氣湧進來，馬上提起腳。

總結而言，Supercross GTX是一對在泥路表現出色的山鞋，穿起來跑步的感覺亦很舒適，GORE-TEX®的防水性能亦足以應付尋常的小水氹，但就不太適合於長期濕滑的石面上行走。