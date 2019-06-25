【女籃】戰意主宰勝負　偉邦擊退七喜　兩隊攜手殺入修頓

同得三勝三負的均安和偉邦正爭取最後的頭四位置，昨日（24日）均安戲劇性擊退不敗之身的福建取下最後一勝，雖然對福建並無太大影響，但卻間接影響偉邦的出線資格，今場對七喜可謂關鍵一仗。 對一班偉邦球員而言，比「Win Or Go Home？」更貼切的，可能是「Southern Or Home？」

福建和七喜基本上已穩「袋」修頓的入場劵，後者最後一仗對偉邦並沒有非勝不可的壓力；相反偉邦卻是謹慎行事，開局就用盡全力拉開比數，以防七喜在末段追回，最後偉邦「由頭帶到尾」以75：50完賽。

李祉均今場轟入26分，明顯進攻意欲比往更強，三分起手亦多，全場射入4球三分。（張倩儀攝）

陳欣汶全場轟入16分助球隊拉開比數。（張倩儀攝）

偉邦深明今場是生死一戰，球員明顯比以往更快入局，黃詠瑩兩罰皆中，加中距離跳投得手砍下4分，李祉均亦射入三分。眾將發力在有氣有力之際先拉開比數，以防七喜反撲。陳欣汶和劉芳盈中距離屢中，首節已領先22：11。

七喜難擋偉邦的求勝欲，傳球時多次被對手偷波打快攻。（張倩儀攝）

七喜雖然處下風，但李芷晴和周凱彤等人試剷入籃下，但傳送間數次被偉邦偷到波快攻。

被大打快攻下「失血」頗多，即使陳樂心射入零度中距離接連博到「And1｣ ，周凱彤也攻入兩分，仍然未能衝破15分的分差。李祉均火力全開，比以往更具進攻意欲，完半場前射入三分，助偉邦以37：21領先。

+ 6 + 5 + 4

換邊後李祉均三分再中，突破分球讓徐穎榆入楔剷底，加上莊嘉敏和陳欣汶各射入罰球，偉邦第三節狠狠地打出一波23：10的攻勢。

七喜見分差愈拉愈開防守轉以全場緊迫，雖然開頭偉邦有因此而亂了陣腳，但調整過後繼續保持優勢，莊嘉敏在尾段連取6分，最後偉邦有驚無險以75：50取下重要的一場勝仗。