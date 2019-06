【女籃】戰意主宰勝負　偉邦擊退七喜　兩隊攜手殺入修頓

同得三勝三負的均安和偉邦正爭取最後的頭四位置,昨日(24日)均安戲劇性擊退不敗之身的福建取下最後一勝,雖然對福建並無太大影響,但卻間接影響偉邦的出線資格,今場對七喜可謂關鍵一仗。

對一班偉邦球員而言,比「Win Or Go Home?」更貼切的,可能是「Southern Or Home?」