【大嶼山行山路線】東涌站起步行東澳古道　訪沙螺灣千里眼雕塑

趁今天放晴，立即出發登高去，誰知突然又下雨，烏雲密布，唯有改行東澳古道，全長約17公里，平緩易走。

路線：東涌站>䃟頭>鱟殼灣>沙螺灣>千里眼>把港大王廟>沙螺灣觀景台>䃟石灣>深屈>新洲>寶珠潭>大澳 路程：約17公里 時間：4.5小時

千里眼（小牛牛提供）

由東涌站出發，先走2公里路到達東澳古道入口，有路牌指示，首段為全石屎路，穿過幾條村，小河流、農地，右手面可遠眺機埸跑道、360纜車、港珠澳大橋。

經過䃟頭，鱟殻灣很快便到達沙螺灣。有路牌指示前往千里眼方向。在遠處已看見一座巨人蹲在農地上，急不及待快步跑上前看看。千里眼是英國藝術家Sue Hill和Pete Hill專為沙螺灣設計的大型藝術裝置《THOUSAND MILE EYE WITH FISING BOAT》，二人透過就地取材，建造出6米高的「千里眼」手捧漁船雕塑，以凸顯當地的神話色彩。

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按圖看清路線、沿途風景、設施▼

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繼續跟路牌指示前往把港大王廟，再走上沙螺灣觀景台，這個位置可以清楚看見飛機起飛一刻，相當震撼。之後查看手機地圖，可以沿海邊綑入䃟石灣碼頭，再接上東澳古道，於是從沙螺灣氣流剖析儀站旁邊小山徑一直走，沿途有大量人面蜘蛛，小心翼翼避開。

到達海岸石灘，有大量垃圾。看見左邊有絲帶，有一條大竹和麻繩攀上，石面相當濕滑，可惜當時正潮漲，加上十分大浪，波濤洶湧，遇上有巨浪時，都有水花灑在身上。稍有不慎可能會跌進海中，看見這情況覺得比較危險，所以唯有折返東澳古道一直走，很快到達深屈，這裏有茶座可供遊人補給。

稍作休息後繼續沿山徑走，到達新洲，左面是象山山腰，一直落山，右面會經過石灘。很快便到達寳珠潭，再直達大澳村，完成今次漫長旅程。

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行山沿途還發現了一些擁有獨特外觀的植物、果實：

注意事項： 筆者試走䃟石灣一段，需要在海岸岩石綑邊，浪大難行，建議跟足東澳古道行，不要離開古道路線 不要跨越欄杆攀爬千里眼拍照 愛護郊野清潔人人有責，自己垃圾自己帶走 路線較長，需要有充足體力

【本文獲「小牛牛快樂行山郊遊相集by Chan Keung」授權轉載。】