【學界劍擊】馬暤孜前路陷兩難　青奧後衝破迷牆

如何衡量學業及運動兩方面，可謂每名學生運動員必經難關。 「當全職運動員能否保障前途呢？」 「如何繼續自己的運動員生涯呢？」 「自己有能力挑戰成人組賽事嗎？」 即將畢業的女子佩劍運動員馬暤孜，腦內一度泛起無數有關未來的疑問。出國或留港，她自己還在躊躇。然而，經過去年青奧洗禮後，馬暤孜對劍擊信念堅定，以出戰2024巴黎奧運為長期目標。

馬暤孜現時於香港體育學院訓練，每星期需要於課餘時間訓練3至4日。（張浩維攝）

訪問當日，正值馬暤孜剛考畢公開試。這名就讀聖保羅男女中學的中六生正為前途憂慮，在她面前有兩條路可以選擇—

去年馬暤孜勇奪亞青賽少年組女子佩劍金牌，傑出表現獲屈臣氏集團肯定，頒發「香港學生運動員獎」。（張浩維攝）

留港升讀大專

現階段馬暤孜並不會考慮畢業後馬上成為全職運動員，希望繼續平衡學業與劍擊兩方面，「我知道香港有全職運動員計劃，可以延長修讀大學的年期，讓運動員可以投放更多時間於訓練上。」

自中一加入體院訓練，體院劍館對馬暤孜意義重大。（張浩維攝）

赴美雙線發展

或許馬暤孜可以效法一班女子佩劍師姐，赴美留學，讓學業與劍擊同時發展，「在美國升讀大學，每日都需要練習劍擊。然而每年都需要回港三至四次，靠著參與不同公開賽來維持本地排名。我聽聞有些劍擊隊師姐會在星期六飛回港，星期日比賽完結後當晚就飛回美國，這無疑在財政、身體上都造成頗大負擔，需要再作考慮。」

赴美讀書兼訓練，為現時許多劍擊隊成員的選擇，或許成為馬暤孜人生下一站。（張浩維攝）

學業劍擊路 以江旻憓為目標

現時香港劍擊隊中，馬暤孜視江旻憓為學習目標。雖然兩人並非同一項目（馬暤孜為佩劍、江旻憓為重劍），但馬暤孜相當欣賞這名港隊師姐如何平衡學業及劍擊兩方面，「雖然我未有跟她（江旻憓）交談過，但都會一起練習。她在美國讀大學，又能在劍擊方面取得如此大成就，兩方面取得平衡是我未來的目標。」江旻憓於史丹福大學畢業，近期更成為首名世界排名第一的劍擊運動員，堪稱學業與運動並重。

雖然與江旻憓不同劍款，亦談不上認識，但馬暤孜仍以這名港隊師姐為目標，平衡學業劍擊兩方面。（張浩維攝）

青奧後蛻變 渴望衝出世界

在馬暤孜的劍擊生涯中，去年於阿根廷舉行的青年奧運會令她更堅持成為一名劍擊運動員，成為挑戰更高水平賽事的轉捩點，「青奧對我來說是一次新的嘗試，與之前參與的比賽都非常不同。每名選手實力都非常強，每一場比賽都要當成淘汰賽般認真對待。」

青奧除了讓馬暤孜認識到來自世界各地不同劍擊選手外，還令她與參與其他項目的港隊成員更加熟絡。（張浩維攝）

人生唯一一次青奧，馬暤孜以第9名完成賽事，這個大賽讓她看清自己的弱點，「我發現自己對比賽專注度不足，令我在青奧中未能好好發揮。青奧賽事完結後，來自不同國家的佩劍運動員都有在賽館內訓練，那時我見識到不同國家的年輕選手如何練習，了解到自己要繼續進步，再挑戰更高水平的賽事。」

馬暤孜認為自己爆發力及體能比一般年青運動員好，但這些優點都不足以令她在成人賽事立足，故她希望能夠把握未來時間，繼續進步。（張浩維攝）

明年兩大青年賽 成實力指標

來年還有兩項大賽讓馬暤孜大展拳腳—包括2月舉行的亞青，以及4月舉行的世青賽，今年她將力爭為港出戰，「之前數個分齡賽表現都不好，令現時青年排名跌至第5。距離亞青前尚有3個分齡賽，要在這些比賽中發揮出色，將自己排名升至頭4才能代表香港出賽。」猶幸於5月尾舉行的香港二十歲以下劍擊錦標賽，馬暤孜勇奪女子佩劍冠軍，為來年出戰大賽注入強心針。

於2019香港二十歲以下劍擊錦標賽勇奪冠軍，相信會令馬暤孜更有信心。（張浩維攝）

馬暤孜：冀參與2024巴黎奧運

對於所有運動員而言，打入奧運堪稱終極目標，馬暤孜也不例外，「近期都嘗試過挑戰成人組賽事，有感自己實力相當渺小。升讀大學後要慢慢適應成人組賽事，再作出調整，提高自己能力。假若一兩年後自己實力到家，或許能夠代表香港出戰2024年巴黎奧運。」雖然來年東京奧運未能看到馬皞孜的身影，但港隊女子佩劍年輕人才輩出，進軍2022年杭州亞運及2024年巴黎奧運將是馬暤孜最大目標。