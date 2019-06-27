【甲一籃球】東方戰至末段挫福建　三分雨關鍵致勝

九隊甲一球隊終打入今季新設的附加賽，由初賽第4名東方龍獅對上第5名的標準福建，勝方將對上榜首的南華，負方會落入名次賽。決一生死的一仗，東方和福建都互不相讓，戰至第四節才能分出高下，李琪轟入7球三分獨取26分，缺少主將艾利諾的東方龍獅最終仍能以71：63脫穎而出。

福建入局快，劉凱濤「Long Two」屢得分，外圍有徐遠征三分命中，再有鄭錦興切殺入籃下，各司其職。

東方多次壓入籃下，雖然面對洋將懷斯鎮守籃下，把握力略欠，但李琪三分「開齋」，另有林萬進壓哨三分追至16：17。

東方主將李琪今場轟入7球三分，獨取26分。（張倩儀攝）

鄧志恒第四節滿犯畢業；東方缺艾利諾在陣，內線稍欠，但仍保住勝利。（張倩儀攝）

兩隊比數保持互咬，梁嘉顯看準時機切入放籃，但一段時間失誤頻頻被反打快攻，蔡龍德「負度數」「LongTwo」撐住局面。

東方的射手進入狀態，陳兆榮也「參一腳」射入三分，但第二節過半隊犯滿讓福建有機可乘，幸有李琪再入三分半場領先33：32。

鄭錦興上半場多次切入得手助福建咬緊比數。（張倩儀攝）

換邊後，鄭錦興射入三分，李琪一球回禮；蔡龍德偷波交由劉凱濤快攻追平，但李琪和林萬進再各射入三分，領先49：45。

徐遠成第四節瘋狂殺禁區放籃，屢屢命中並博得「And-1｣ ，福建第四節體力不支，把握力下降顯然無力追分，李琪再轟入三分首次拉開比數，而鄧志恒和懷斯也先後滿犯畢業，東方內線中空但憑收窄防守夾擊也能保住籃下。

最後福建以犯罰戰術作最後衝刺，徐遠成和楊睿騏四罰全「炒」，但東方仍能以71：63擊退福建了結一場激戰。

徐遠征再挑哥哥徐遠成「機」，最後由哥哥取勝。（張倩儀攝）

+ 17 + 16 + 15

今場攻入26分的李琪直言上半場太過綁手綁腳以致比數咬緊，「自己有幾個不應該出現的失誤，但下半場調整了，球傳送快讓對手更難追。」

由於福建星期二剛對完南青，一場又一場硬仗後體力明顯不繼，下半場尤其嚴重，「體力消耗對我們來說不是太大影響，因為天天練球，體能都是這幾年儲回來的。」

但接下來東方將會對上榜首南華，陣中欠缺中鋒，反觀南華則擁有惠龍兒鎮住內線，「我想我們要打得更聰明。」李琪表示雖然球隊中多傷患，但實力還是無容置疑的：「多傷患，但以實力還是應該要贏的，我對球隊有信心。」