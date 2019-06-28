【來稿︱陳葦如】人少少、地方細、成績好

我們總會讚嘆那些人少但足以辦大事的國家，例如只得33萬人的冰島在16年歐國盃的出色表現，人口不足200萬的拉脫維亞也曾闖進過2004歐國盃決賽週，又例如人口只得18萬的庫拉索可以打進中北美洲金盃的八強，但這些球隊的成功可能不會持續很久。南美洲有一個國家或許更值得借鏡，就是人口只得342萬，國土面積全南美洲第二少的烏拉圭。 撰文：陳葦如（Now Sports足球評述員）

人口數量和足球成績確實沒有直接關係，但增加足球參與人口卻始終是足球發展的重要一環。人口少怎也帶來一點局限性。小小的烏拉圭卻是世界球壇的中堅分子，1930、50年兩度成為世界盃冠軍，並且15度於美洲國家盃封王，成為各隊之冠。

泰巴利斯連續執教了烏拉圭13年。（Getty Images）

科蘭領軍的烏拉圭在2010年世界盃得到殿軍。（Getty Images）

過去十年未必是烏拉圭足球的高峰時期，但2010年南非世界盃取得第四，2011年捧走美洲國家盃都是高光時刻。教練泰巴利斯是當中的關鍵人物，這位72歲老教頭已是第二度領軍，第一次是1988-90年，第二次是2006年至今，在這13年間，其他南美洲國家先後有63位教練掌舵，阿根廷換過七次主帥，智利也先後有五位教練接手，但烏拉圭就沒有這個煩惱，合約到2022年的泰巴利斯甚至期望可以第五次領軍出戰世界盃。

比坦基亞（右二）與對手爭頂。（Getty Images）

泰巴利斯統領下對青年梯隊發展有既定方針，而現時一隊名單中23人有19位曾是青年梯隊成員，比例相當高。最新的例子是後防的沙拉基、中場的費達歷高華維迪、比坦基亞都是前年U20世青盃取得第四的功臣；後防新星荷西占美利斯、左閘拿沙特和中場迪阿拿史卡爾達則在2013取得世青盃亞軍；球迷最熟悉的卡雲尼、蘇亞雷斯和卡沙利斯則有份參與2007 加拿大世青盃。近年烏拉圭U20青年軍成績一直不錯，已連續七屆有份出席世青盃，當中六次能從分組賽出線，一次取得亞軍，一次取得殿軍，並持續為國家隊提供人材。

今次美洲盃，球員的戰意更不用懷疑，上兩屆因傷沒有披甲的蘇亞雷斯在球季未完前就進行膝部手術，務求趕及出戰美洲盃。隊長高甸也表態希望以隊長身份協助球隊封王。陣中大部份主力都年過30歲，今、明兩年的美洲國家盃絕對是最後的爭標機會。

荷西占美利斯是2013年世青盃亞軍的功臣。（Getty Images）

卡雲尼（左）、蘇亞雷斯有份參與2007年世青盃，至今仍是烏拉圭國家隊的主力。（Getty Images）

分組賽取得七分首名出線，烏拉圭的戰績是不錯的，但表現不算太理想，有幾個位置用人值得斟酌，例如上仗對智利時用費達歷高華維迪代替有感冒缺陣的杜利拉是否最好的選擇；第一仗對厄瓜多爾時右路的卡沙利斯和蘭迪斯有不俗的配合，但隨著拿沙特受傷，卡沙利斯被調到左邊後，這個組合拆夥，邊路攻勢的威脅也有所減少，保留卡沙利斯在右路，起用新人的沙拉基任左閘，會否是更好的選擇呢？

泰巴利斯在上年對韓國的友賽中，撐住拐杖督師。（Getty Images）

八強面對秘魯將會是泰巴利斯第196次帶隊出征，勝負關鍵相信會在拿沙特、杜利拉能否完全康復上陣，而中場線配搭也勢必有所改動。至於對手秘魯無法延續去年世界盃的氣勢，表現非常波動，上仗對巴西的大敗更顯得有點軍心散漫，個別球員如門將的加耶斯更出現嚴重失誤，要及時團結和調整過來，看來不那麼容易。

秘魯在A組排第3位，晉級8強。（Getty Images）

NowTV 650台及Now E全程直播 29/06 03：00 半準決賽 委內瑞拉 Vs 阿根廷 29/06 07：00 半準決賽 哥倫比亞 Vs 智利 30/06 03：00 半準決賽 烏拉圭 Vs 秘魯 03/07 08：30 準決賽（1） 04/07 08：30 準決賽（2） 07/07 03：00 季軍戰 08/07 04：00 決賽

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】