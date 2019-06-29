【足球】華倫西亞回歸祖國懷抱　投厄瓜多爾班霸利加大學

華倫西亞（Antonio Valencia）在戰畢去季後，離開效力十載的曼聯，即將重回祖國的懷抱。厄瓜多爾班霸球會利加大學（LDU Quito）在官方Twitter以短片公布，華倫西亞加盟的消息，事隔14年後重返祖國效力。

現年33歲的華倫西亞宣布在球季結束後，離開效力十載的曼聯，而他下一站將重返厄瓜多爾聯賽效力，繼續球員生涯。

華倫西亞初出道時，曾效力厄瓜多爾的國民隊（Club Deportivo El Nacional）兩個球季。事隔14年後，華倫西亞將在新球季穿起利加大學的25號球衣，為該支應屆厄瓜多爾冠軍效力，而利加大學透過官方Twitter上載短片，宣布華倫西亞加盟的消息。

華倫西亞加盟利加大學後，將繼續穿上25號球衣。（影片截圖）

華倫西亞在短片中，穿上利加大學的球衣步入球場，並表示轉投利加大學是希望繼續成為冠軍，「由決定返回厄瓜多爾效力利加大學的一刻開始，是我職業生涯的新一頁，我希望為球隊爭取更多錦標，延續成為冠軍的傳統。」

華倫西亞去季時常受傷患困擾，使他僅為曼聯上陣9場，但依然無阻他入選厄瓜多爾國家隊，在今屆美洲國家盃3場分組賽亦有上陣。可惜厄瓜多爾在今屆的美洲盃未能更進一步，分組賽後出局。

華倫西亞在效力曼聯10年後，決定離開球隊，重返厄瓜多爾繼續球員生涯。（Getty Images）

縱然華倫西亞今季的上陣機會不多，但仍然入選厄瓜多爾大軍，出戰今屆美洲盃。（Getty Images）

利加大學是厄瓜多爾的班霸球會，多年來曾11次奪取厄瓜多爾頂級聯賽冠軍，而他們在2018年再奪冠軍殊榮，而該支首都球會曾在2008年勇奪南美自由盃錦標，成為首支厄瓜多爾球會獲此殊榮。