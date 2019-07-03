【溫網】梅利細威無敵混雙組合出戰　異口同聲讚對方「好拍檔！」

英國球手梅利（Andy Murray）與莎蓮娜威廉斯（Serena Williams）彼此欣賞多時，今屆溫布頓舉行前，已有傳言指兩人有意組隊出戰混雙賽事，到單打賽事展開後，這個球迷最期待的消息，終分別獲梅利和「細威」證實。

一直受臀部傷患困擾的梅利，今年一月在記者會上哭着說正在考慮退役，之後再次進行臀部手續，至溫網前不足一個月才復出，這位兩屆溫網男單冠軍，今屆參加男雙及混雙賽事。

6月在女王盃夥拍37歲的西班牙球手費利斯安奴盧比斯（Feliciano López）贏得男雙冠軍，他在溫網的拍檔換為28歲的法國球手靴拔（Pierre-Hugues Herbert），說到混雙拍檔，周一（1日）時他一度故作神秘，不肯開名但聲稱已「90%肯定」拍檔人選。

梅利復出不足一個月，即在溫網雙打賽事復出。（Getty Images）

細威在女單首圈賽事順利勝出，過程卻不算輕鬆。（Getty Images）

剛從右膝傷患中康復過來的細威，周二（2日）勝出女單首輪賽事後稱，「我今天只想看看感覺如何，然後再作決定。」被問及跟梅利合組雙打，她初時不置可否，到記者再三追問，她才作出肯定答覆。

2016年梅利和細威分別贏得溫網男女單冠軍。（Getty Images）

細威：「如果你們真的想要，好吧！」

記者與細威的對話過程非常精彩，繙譯如下：

記者：你預計何時才會作出（是否打混雙）決定？未來3小時？明天早上？

細威：這很瘋狂，我不知道。我仍是在一種單打模式，並為此而努力。我們會再考慮，因為我也可以好好利用那些額外的比賽，所以是有機會的。

記者：你可否給我們一個約略的百分率，有多大機會夥拍梅利？

細威：我不知道。如果你們真的很想要，那我或許會去做。

記者：我們真的很想要。

細威：真的？好吧，成交。別忘記，只是為了你們。

這對混雙夢幻組合的誕生，也許要多謝這位鍥而不捨的記者朋友。

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梅利與細威向來在球場外均同聲同氣，互相欣賞。（Getty Images）

異口同聲讚對方：好拍檔

梅利拒絕與女單世界排名第一的巴迪（Ashleigh Barty）組隊，而希望與曾贏得七個溫網雙打冠軍的細威組隊。「莎蓮娜當然是個出色球員，雙打紀錄輝煌，在草地表現優秀，她可能是史上最佳球員。」然後笑着說：「因此，她將會是個有實力的拍檔。」

兩人彼此欣賞，另一邊廂，細威也大讚梅利是個好拍檔，「我們在場內非常相似，我一直喜歡他那一面。」莎蓮娜細數，「他的工作態度無出其右，在一個擁有那麼多偉大男子球手的時代、競爭如此激烈之下能夠突圍而出，沒有多少人能達致他的成就，他是當中的極少數。」

她續稱，「他有很多優點值得欣賞，最重要的是，無論在任何情況下他也為女性議題發聲。」細威首圈單打賽事 以6-2，7-5淘汰世界排名161位的意大利球手Giulia Gatto-Monticone。她預計會在周四（4日）與梅利出戰混雙首圈賽事。2016年她與梅利分別贏得溫網男女子單打冠軍，此後兩人均未再有進帳。