【港島行山路線】搭巴士去行鶴嘴　訪蟹洞、燈塔、博加拉炮台

鶴嘴，因英文稱作 Cape D'Aguilar 而亦釋作德忌笠角，為紀念香港開埠軍官德忌笠而名。 早於香港開埠時，地圖已見此地名字，惟不知何時將「嘴」誤作「咀」（「嘴」為名詞，「咀」為動詞，前者亦引伸為「伸出物」作地理名詞，如山嘴），一如尖沙嘴、大角嘴等地名，現已消失於官方地圖，只能見於遺留下來的建築物及舊文獻。 1875年落成的鶴嘴燈塔和於1996年劃定至今仍然是惟一一個的鶴嘴海岸保護區，成為吸引遊人前往的景點，當然，還少不免去看看香港大學太古海洋科學研究所外的鯨魚骨樣本。 另外，鶴嘴為曾為軍事要塞，山上（非鶴嘴山）曾建有德忌立炮台（D'Aguilar Battery，不譯作「德忌笠炮台」）及博加拉炮台（Bokhara Battery），海岸亦建有機槍堡，不過，幾乎在二戰未曾使用過之下，英軍已向日軍投降。

路線︰大風坳→鶴嘴道→鶴嘴村→鶴嘴道→鶴嘴→鶴嘴道→大風坳

遠望鶴嘴燈塔（剎那提供）

清明時節，筲箕灣巴士總站極多等候前往墳場巴士班次的人，部份前往石澳的班次改以鶴嘴為終點站，對我們而言，沒有絲毫影響。大風坳起步，是日濕氣極重，海面積聚一層霧氣，遙望赤柱，恍如雲海孤洲。下望石澳採石場已有建築物的雛型，將來似乎會成為水上活動中心。

沒多久，已能看見海邊石排上的機槍堡。路過鶴嘴石河，很快就會看見芽茶坑村的信箱，對面就是鶴嘴村村口，迎來近十隻小狗對我們吠叫。鶴嘴村不少地已變成車場，惟一所學校仍保持完好，學校書有「香港鶴嘴村學校」，足證「鶴咀」一詞的錯誤。再往裏面走，屋後可見一座三層樓高、用花崗岩砌成的碉樓，乃古蹟之一。

別過碉樓，回到鶴嘴道，經過衛星站的分叉路，再多一會便來到電訊盈科的私人地方。

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沿馬路走是不可能的事，但在私人地方側邊，已有大徑繞過。曾聞說鶴嘴「因私人地方而令前往的路困難重重，故稱為『香港最後的秘境』」，其浮誇之說令我哭笑不得。香港近年，似乎連風景的名字亦流行假大空，深得龍友歡心，甚麼「香港的天涯海角」、「香港天空之境」、「香港最後秘境」、「香港大峽谷」等，叫人汗顏。

大徑左邊是稱為垃圾灣的小石灘，堆積着灣如其名的大量垃圾，遠方的赤柱，一半已沒入霧海之中，外露的山頂，錯以為是千米高山。馬路邊有三座掩體，今有一座在更改用途後仍在使用。再一次遇上分叉路，左往燈塔，右降海邊，我們先往行下降。

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霧中隱約可見香港大學的研究所，而左手邊則有一個名為雷音洞的巨型吹穴。海浪侵蝕下，將海蝕洞打穿至地面，在風高浪急的日子，海水更可以由洞口的另一邊噴出，是為吹穴。此洞不亞於蒲苔島的大漏斗。洞底錯落有致的石春，顯示潮水高低與力度。在這裏，不是欣賞大自然的鬼斧神功，而是驚嘆用水雕刻的時間與耐力。

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離開雷音洞，經過香港大學太古海洋研究所。這個名字曾令我一度以為是研究古海洋生物，後來才知道是「太古」資助成立的意思。門前的鯨魚骨樣本，是一條曾對香港海洋研究很有貢獻的鯨魚，今留作紀念。

另有一個小廟宇在旁，未知是否天后廟。往右的石丘橫綑，可見依附在岩石上的海帶、「三葉蟲」和海葵。當我們好奇地蹲下觀察時，我留意到海洋研究所有人探頭監視。對岸的狗脾洲相隔不遠，卻被濃霧所阻，幾乎看不見。

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鶴嘴亦可看見岩漿沿岩層裂縫入侵的痕跡，啡黃色岩層中呈不同方向走線的深灰色岩牆就是入侵後的結果。走到岩丘頂點，前方突然下陷，孤形石橋環抱海灣，原來這裏就是蟹洞。

小心下降岩坡，留意碎石打中海邊的遊人。稍微右轉，便能正面欣賞蟹洞。不知名字從何而來，但這個角度去看，石拱橋上的兩塊大石形如蟹的雙眼，整個形態的確如一隻巨蟹。

穿過石拱橋，前方是一個深陷的海灣，眼前的峽谷曾是石丘的一部份，歷千萬載，海水將其削穿。潮帶的岩壁長滿粉紅色的海藻，其中一塊岩面更長滿兩至三種海帶。蟹洞吸引了無數遊人，令這裏顯得頗為吵雜。

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別過蟹洞，回到剛才的分叉路，轉上宿舍後的鶴嘴燈塔，編號158號。她建於1875年，距今已144年，是香港法定古蹟。以實用為主的燈塔，沒有太多花巧設計，純白塔身，令船隻遠方可見，塔基與門框用麻石磚砌成，帶着幾分古雅樸實。

燈塔邊的山嘴伸延入海，是博加拉炮台所在地，今日已改變用途，只留下不太明顯的炮床。沿樓梯往上攀，右轉經過私人地方外圍，隨即踏上相較蟹洞和燈塔少人前往的山嘴。

這裏除了炮台，還件有一座機槍堡，與燈塔遙遙相對。此地亦是遙望燈籠的好地方，山岬、燈塔和日落（可惜今日看不見），實在是美不勝收。回走鶴嘴道，至大風坳乘坐巴士回筲箕灣用餐。

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【本文獲「剎那」授權轉載。】