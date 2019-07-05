【轉會】曼聯前中場安達靴里拉投PSG　還有幾多自由身球星待業？

西班牙中場安達靴里拉約滿離開曼聯，昨日落實加盟法甲的巴黎聖日耳門，簽約5年，據英國傳媒披露，其周薪接近35萬鎊。

29歲的安達靴里拉與曼聯續約談判破裂，效力這間英超球會5年後，在5月宣布離隊，至當地時間昨日（7月4日）落實以自由身加盟法甲豪門巴黎聖日耳門，雙方簽下5年長約。

靴里拉宣布，會以自由身加盟PSG。（安達靴里拉Twitter）

安達靴里拉說：「巴黎聖日耳門是法國最偉大的球會。它不斷進步，追求每一項錦標，我希望可以為球會寫下新的歷史。加盟PSG的感覺美好，我還很喜歡巴黎，這座是全世界最美麗的城市。」

安達靴里拉將會穿上21號球衣。（巴黎聖日耳門Twitter）

安達靴里拉在西班牙出道及成名，在2014年以2900萬鎊身價由畢爾包轉投曼聯，之前未曾在法國生活過。他說：「我向大家承諾三件事，我會努力、專業及熱情。我還承諾大家，一定盡力學好法語，因為我知道語言對於團隊溝通是十分重要的。」

據英國傳媒報道，安達靴里拉獲得一份高薪合約，《每日郵報》稱其周薪有30萬鎊，而《衛報》更披露他的周薪可能接近35萬鎊。

靴里拉效力過曼聯5年。（Getty Images）

除了安達靴里拉，今夏很多球星都約滿以自由身轉會，例如艾朗藍斯、拉比奧特及保方皆以自由身加盟祖雲達斯，高柏尼就由曼城轉到安德列治，其隊友耶耶托尼就到中國踢青島黃海，路爾斯華倫西亞離開曼聯，回到厄瓜多爾的利加大學，至於高甸就轉到國際米蘭落班。

今夏自由身的保方離開PSG，已落實加盟祖記。（祖雲達斯Twitter）

不過，尚有很多約滿的球星尚未找到新東家，例如在美洲國家盃表現不俗的巴西右閘丹尼爾，還有史杜列治、韋碧克、安祖卡路爾及加利卡希爾等英格蘭球星。

自由身球星（按圖放大）：