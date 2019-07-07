19歲女飛魚黃筠陶於周六的世大運女子100米背泳初賽，挾奧運B標時間晉級後游出1分01.29秒，其後於複賽游出1分01.30秒，以總排名第7躋身今晚決賽，力爭香港今屆首面獎牌。

東京奧運女子100米背泳的B標時間為1分02.06秒，黃筠陶（Toto）在今日的初賽先以打破個人最佳的1分01.29秒躋身複賽，同日晚上乘勇以1分01.30秒、總排名第7勇闖香港時間周一凌晨進行的決賽。「PB等了3年，常常希望自己可以突破，都會有少少不開心，但我相信只要『Trust the process』、勤力練水便會有回報。」她在一月時到澳洲訓練，「那邊的訓練系統和文化都與香港大有不同，覺得辛苦都是值得的。」

黃筠陶（右三）在複賽仍游出接近初賽的個人最佳時間，以第7名晉身決賽。（陳健樂提供）

「比賽中沒有太大期望，只是記住做好教練的指導，觸池後以為自己看錯了，沒有想過會突破到PB、達到B標和入到準決賽。」黃筠陶笑謂完賽後開心得衝上看台，父母都替她喜極而泣。

她表示決賽不會給自己太大壓力：「希望可以放鬆一點，最重要是準備好自己，享受比賽。」

黃筠陶晉身世大運決賽，父母都為她而高興。

同日吳宇軒在男子200米蛙泳以2分19.67秒名列第36，劉紹宇則在男子50背泳游出27.02秒，以第48名完成賽事。