【英超】曼聯中場費特「家庭理由」延遲歸隊　普巴入選集訓名單

費特洛迪古斯去季在曼聯表現乏善可陳，令到他無法成為今夏巴西挑戰美洲國家盃的大軍成員。 雖然如此，費特的名字沒有出現在曼聯季前集訓的最初28人名單中，英媒指他是因為「家庭原因」才會缺席。相反，要求離隊的法國中場保羅普巴，卻在熱身賽大軍名單。

英格蘭傳媒指費特名字未有出現在季前集訓的大軍名單中，是因為下周將會結婚，不會隨隊由曼徹斯特飛往澳洲珀斯。費特原本認為自己會有份踢美洲盃，所以下周將得到延長休假，才會預定在下周舉行婚禮。

費特未有入選今夏美洲盃的巴西大軍名單。（Getty Images）

費特去季表現一般，上陣時間不多。（Getty Images）

巴西國家隊教練泰迪未有選上費特，令到他本身要在上周就報到，但因為婚事關係，得到曼聯領隊蘇斯克查批准延遲歸隊。「紅魔」今夏亞洲之旅除了澳洲外，還會到新加坡及中國作季前熱身準備。費特今季上陣時間不多，各項比賽共上陣25場，有1球進賬。

費特不會隨隊到澳洲。（Getty Images）

達米安、山神同樣未有隨行

除費特外，後衛達米安亦因「家庭理由」不會隨隊出發，阿歷斯山齊士就因為隨智利參加美洲盃，獲得額外休假。另外，屢傳出走的保羅普巴在28人名單中，其經理人日前曾開腔指這名法國中場在曼聯日子不會長久。

曼聯將在澳洲對珀斯光輝及列斯聯，之後就會飛到新加坡與國際米蘭友賽，最後移師上海與熱刺「拍跳」。蘇斯克查及一眾曼聯球員其後會飛到挪威進行熱身賽，最後會在卡迪夫對AC米蘭。