力爭衛冕女子世界盃的美國女足，在決賽與應屆歐洲冠軍荷蘭爭標，結果由隊長韋冰露及莉維8分鐘內連入兩球，助球隊成功衛冕，歷史性4度在世界盃封后。美國隊長韋冰露賽後榮獲金球獎，並以6個入球與隊友摩根同獲金靴獎，雙囍臨門。

美國女足在準決賽力克英格蘭，躋身決賽，與力爭首奪冠軍的荷蘭爭標，美國在攻勢上佔優，全場17次埋門並錄得9次中目標攻門，相反荷蘭全場只得一次中目標射門。

美國在上半場已製造多次具威脅埋門，包括前線主力摩根（Alex Morgan）的攻門，悉數被荷蘭隊長門將雲妮杜爾（Sari van Veenendaal）化險為夷。戰至下半場15分鐘，摩根在禁區控球時被對手踢中，球證翻查VAR後直指12碼點，12碼由韋冰露（Megan Rapinoe）操刀得手，打破僵局。美國的莉維（Rose Lavelle）及後引球推進，推至禁區頂起腳施射，左腳勁射死角入網，在69分鐘射成2：0，奠定勝局。美國女足史上首次衛冕女子世界盃冠軍，第4度揚威。

美國成功衛冕世界盃，史上第4度揚威世界盃。（Getty Images）

+ 3 + 2

剛滿34歲的韋冰露，在今仗憑12碼建功，成為女子世界盃決賽史上最年長的入球球員，亦是史上第二名球員三度在世界盃決賽披甲。韋冰露勇奪金球獎殊榮外，在今屆賽事以6個入球，與隊友摩根及英格蘭的艾倫韋特（Ellen White）一同獲得金靴獎的殊榮。

韋冰露獨攬金球獎及金靴獎兩大殊榮。（Getty Images）

韋冰露與摩根一同以6個入球，分享今屆賽事的神射手殊榮。（Getty Images）

「美國隊長」韋冰露成為球隊衛冕的功臣之一，再奪世界盃的她亦表示感覺依然難以置信，「奪冠的感覺仍然超現實，這個是非常瘋狂及特別的經歷，我們全隊用盡一切努力並取得回報。」

另外，韋冰露早前表示即使奪冠亦不會赴白宮與美國總統特朗普見面，而美國女足衛冕世界盃後，特朗普在Twitter有發文恭賀。

韋冰露在今場操刀12碼，為球隊先開紀錄。（Getty Images）