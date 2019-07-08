【中超】艾沙拉維高薪投申花　傳上港2500萬求購阿拿奧杜域

兩名歐洲聯賽「搵食」的球星，即將登陸上海，分別轉投「上海雙雄」。效力羅馬的意大利球員艾沙拉維（Stephan El Shaarawy）將與上海申花簽約3年；韋斯咸的箭頭阿拿奧杜域（Marko Arnautovic），根據《天室體育》消息透露，該名奧地利前鋒將加盟上海上港，據報轉會費達2500萬歐元。

上海申花官方宣布，現年26歲的意大利國腳艾沙拉維即將加盟，據報轉會費達1800萬歐元，並簽約3年。申花表示該名意大利國腳預計在今日（8日）抵達上海，向球會報到，完成體檢後便可以正式加盟申花。

上海申花多次邀請艾沙拉維加盟，但他曾多次婉拒，不希望在26歲之齡離開歐洲球壇。據報艾沙拉維加盟申花後的年薪，在稅後高達1300萬歐元，比他在羅馬的200萬年薪，高出超過7倍，或許這是吸引他加盟的主因。

艾沙拉維效力羅馬3個球季，在各大賽事攻入32球。（Getty Images）

上海申花公布艾沙拉維正式加盟。（上海申花官方網站截圖）

擁有意大利及埃及雙重國籍的艾沙拉維，青年軍時期在熱拿亞出道，其後曾效力AC米蘭，曾一季攻入19球，但之後無以為繼，之後借用到摩納哥未能坐穩正選，在羅馬尚算平穩。艾沙拉維在青年軍階段已選擇代表意大利，並曾為意大利大國腳上陣23場，但對上次上陣已是2017年11月。

擁雙重國籍的艾沙拉維，在青年軍起代表意大利，更曾代表大國腳上陣超過20次。（Getty Images）

另外，韋斯咸前鋒阿拿奧杜域與另一支上海球會扯上關係，根據《天空體育》的消息，上海上港多次報價求購，而上海最終以2500萬歐元的轉會費羅致該名奧地利尖刀，並表示即將成事。

現年30歲，曾效力川迪﹑雲達不來梅及史篤城的阿拿奧杜域，曾被外界譽為「小伊巴謙莫域」，從2013年夏天登陸英超起至今6個球季，為史篤城及韋斯咸攻入48球。阿拿奧杜域代表奧地利國家隊上陣81場，並射入24球。

英超賽程前5輪（按圖放大）

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