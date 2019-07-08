【足球轉會】迪歷特經理人稱與阿積士有協議　冀盡快放人投祖記

阿積士隊長馬菲斯迪列特盛傳今夏會轉投祖雲達斯，但有指兩間球會就價錢上有分歧，迪列特的經理人拉奧拿近日「發功」，指阿積士承諾過迪列特，只要2018至19年球季留隊，季後只要得到合理報價就可以轉會，希望兩隊可以盡快達成協議。

有傳祖雲達斯早前直接開出沒有附加條款的5000萬歐元報價，但被阿積士拒絕，這支荷甲勁旅希望得到更高的轉會費。拉奧拿指迪列特與球會在2018年有君子協議，只要多留一季，就會在價錢合理下讓這名荷蘭國腳離隊他投。

迪列特（左）經理人指阿積士承諾會讓迪列特離隊。（Getty Images）

阿積士只會在價錢合理下才會讓迪列特轉會。（Getty Images）

拉奧拿近日接受訪問時說：「馬菲斯與阿積士早有協議，現在只是阿積士要如何應對。」荷蘭傳媒指阿積士不會容許迪列特借故不向球會報到，拉奧拿亦認為要避免有任何衝突，尤其是要避免對簿公堂：「帶上體育仲裁法庭絕對不可行，我已跟馬菲斯說過，因為這跟他的行事作風完全不相乎。」

有指迪列特已跟祖雲達斯達成協議，只要轉會成事就會簽下5年合約，連同獎金，每季將可得到1200萬歐元報酬，「放人」條款為1.5億歐元。

拉奧拿指迪列特希望阿積士及祖雲達斯盡快達成協議。（Getty Images）

希望兩隊盡快達成協議

拉奧拿指迪列特希望阿積士及祖雲達斯可以盡快達成協議，讓轉會風波盡快平息。

19歲的迪列特上季表現出色，除了助阿積士奪得聯賽冠軍外，又帶領球隊殺入歐聯4強，於國家隊亦有不錯表現，與荷蘭一起打入歐國聯決賽，最後不敵葡萄牙屈居亞軍。巴塞隆拿、曼聯及巴黎聖日耳門都傳出過求購迪列特的傳聞，巴塞更有新兵、前阿積士中場法蘭基迪莊表明希望與迪列特轉投「地上最強」繼續做隊友。